За даними дослідницької компанії Fitch Solutions, Китай є найбільшим гравцем на азійському ринку електромобілів, але цей регіон все ще відстає від Європи. Такий стан пояснюється політичними преференціями.

Як повідомила телеканалу CNBC Анна-Марі Байсден, керівник відділу автомобільних досліджень в Fitch Solutions, Азія відстає, тому що європейські уряди вдаються до штучних заходів для стимулювання зростання в цьому секторі.

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"Регіон грає у квача. Коли ми говоримо про азійський ринок електромобілів, ми в основному говоримо про Китай, на який як і раніше припадає близько 90% продажів", – сказала вона.

"Але в Європі, особливо в ЄС, за останній рік було розгорнуто багато підтримуючої політики у відповідь на коронавірус ... як з боку інфраструктури, так і на національному рівні з точки зору стимулів", – долала Байсден.

У звіті консалтингової фірми Cairn Energy Research Advisors, що спеціалізується на виробництві акумуляторів і електромобілів, минулого року прогнозувалося зростання продажів електромобілів в 2021 році. Це відбувається в міру того, як країни по всьому світу запускають нові програми, щоб спонукати споживачів купувати автомобілі такого типу.

У звіті також говориться, що найбільше зростання продажів в цьому секторі відбудеться в Європі, в основному тому, що уряди ЄС надають політичну підтримку такому виду транспорту .

Байсден сказала, що слабке поширення електромобілів в Азії – в основному в таких країнах, як Японія та Індія – пов'язано з низкою факторів.

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Хоча в Японії існує базовий попит, "ми все ще чекаємо конкретних планів стимулювання", – зазначила вона. "У січні ми почули, що існують плани щодо впровадження фінансових стимулів для покупок на місцевому рівні, особливо з урахуванням того, що Токіо поставив перед собою мету підвищити продажі електромобілів до 2030 року", - пояснила аналітик.

За словами Байсден, що стосується Індії, сектор електромобілів, ймовірно, отримає підтримку від виробника електромобілів Ілона Маска Tesla. Середній дохід в країні є набагато нижчим, ніж на інших азійських ринках. Там є великий потенціал, але насправді все зводиться до демографії в країні та вигоди від володіння електрокаром.

Нагадаємо: минулого місяця американський виробник електрокарів Tesla наблизився до угоди щодо будівництва свого першого заводу в Індії.