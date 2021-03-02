По данным исследовательской компании Fitch Solutions, Китай является крупнейшим игроком на азиатском рынке электромобилей, но этот регион все еще отстает от Европы. Такое положение объясняется политическими преференциями.

Как сообщила телеканалу CNBC Анна-Мари Байсден, руководительница отдела автомобильных исследований в Fitch Solutions, Азия отстает, потому что европейские правительства прибегают к искусственным мерам для стимулирования роста в этом секторе.

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"Регион играет в догонялки. Когда мы говорим об азиатском рынке электромобилей, мы в основном говорим о Китае, на который по-прежнему приходится около 90% продаж", – сказала она.

"Но в Европе, особенно в ЕС, за последний год было развернуто много поддерживающей политики в ответ на коронавирус... как со стороны инфраструктуры, так и на национальном уровне с точки зрения стимулов", – добавила Байсден.

В отчете консалтинговой фирмы Cairn Energy Research Advisors, которая специализируется на производстве аккумуляторов и электромобилей, в прошлом году прогнозировался рост продаж электромобилей в 2021 году. Это происходит по мере того, как страны по всему миру запускают новые программы, чтобы побудить потребителей покупать автомобили такого типа.

В отчете также говорится, что наибольший рост продаж в этом секторе произойдет в Европе, в основном потому, что правительства ЕС оказывают политическую поддержку такому виду транспорта .

Байсден сказала, что слабое распространение электромобилей в Азии – в основном в таких странах, как Япония и Индия – связано с рядом факторов.

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Хотя в Японии существует базовый спрос, "мы все еще ждем конкретных планов стимулирования", – отметила она. "В январе мы услышали, что существуют планы по внедрению финансовых стимулов для покупок на местном уровне, особенно с учетом того, что Токио поставил перед собой цель повысить продажи электромобилей до 2030 года", – объяснила аналитик.

По словам Байсден, что касается Индии, сектор электромобилей, вероятно, получит поддержку от производителя электромобилей Илона Маска Tesla. Средний доход в стране намного ниже, чем на других азиатских рынках. Там есть большой потенциал, но на самом деле все сводится к демографии в стране и выгоде от владения электрокаром.

Напомним: в прошлом месяце американский производитель электрокаров Tesla приблизился к соглашению о строительстве своего первого завода в Индии.