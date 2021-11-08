Які банки блокують рахунки та що роботи, якщо вони заморозили усі наявні кошти, а не лише суму штрафу.
Штраф за порушення правил дорожнього руху потрібно сплатити протягом 30 днів з дня винесення відповідної постанови. Якщо цього не сталося, штраф направляють до виконавчої служби. Вона, своєю чергою, може написали листа банку, в якому відкриті рахунки порушника. І тоді банк блокує на рахунках свого клієнта або суму штрафу, або всі наявні кошти. Так само працює система і щодо інших боргів на користь держави.
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Система працює неідеально, відмічають в OpenDataBot: попри те, що списуватись повинна лише сума боргу, нерідко трапляється так, що блокується весь рахунок боржника.
"Виконавець має право накласти арешт на кошти боржника, що знаходяться в банку. Від того, як оформлений документ про арешт коштів, залежить, чи будуть арештовані всі кошти, чи лише їх частина. Так, якщо виконавець вказав суму, і на рахунку достатньо коштів, то буде арештована лише ця сума коштів. Якщо ж коштів недостатньо або виконавець не вказав точну суму, що підлягає арешту, можуть бути арештовані кошти на всіх рахунках боржника", — коментує начальник управління НБУ з захисту прав споживачів фінансових послуг Ольга Лобайчук.
Якщо так сталося, що ваші банківські рахунки через борги було заблоковано повністю, необхідно зробити наступне:
- Направити виконавцю за вашим провадженням письмову вимогу щодо скасування ухвали про арешт рахунку.
- При відсутності відповіді — підготувати скаргу на керівництво державної виконавчої служби. Або, якщо провадження веде приватний виконавець, — скаргу на Раду приватних виконавців.
- Подати позов до місцевого адміністративного суду щодо скасування ухвали про арешт рахунку.
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Станом на початок листопада 2021 року, вже 18 з 73 банкiв України почали автоматично блокувати рахунки громадян через їхні борги за вимогою державних та приватних виконавців. Втім, у переліку все ще відсутня половина з топ-10 українських банкiв з найбільшими активами — Ощадбанк, Укргазбанк, Альфа-Банк Україна, ПУМБ, Сбербанк.
Список банків, які автоматично блокують рахунки громадян через їхні борги:
- "Приватбанк"
- "Універсал Банк"
- "Оксі Банк"
- "Таскомбанк"
- "Індустріалбанк"
- "Банк Восток"
- "Прокредит Банк"
- "Львів"
- "Конкорд"
- "Райффайзен Банк Аваль"
- "Кредобанк"
- "Отп Банк"
- "Ідея Банк"
- "Метабанк"
- "Український Капітал"
- "Агропросперіс Банк"
- "Укрсиббанк"
- "Радабанк"