Какие банки блокируют счета и что делать, если они заморозили все имеющиеся средства, а не только сумму штрафа.

Штраф за нарушение ПДД нужно оплатить в течение 30 дней со дня вынесения соответствующего постановления. Если этого не произошло, штраф направляют в исполнительную службу. Она, в свою очередь, может написать письмо банку, в котором открыты счета нарушителя. И тогда банк блокирует на счетах своего клиента либо сумму штрафа, либо все средства. Так же работает система и по другим долгам в пользу государства.

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Система работает неидеально, отмечают в OpenDataBot: несмотря на то, что списываться должна только сумма долга, часто случается так, что блокируется весь счет должника.

"Исполнитель имеет право наложить арест на средства должника, находящиеся в банке. От того, как оформлен документ об аресте средств, зависит, будут ли арестованы все средства или только их часть. Так, если исполнитель указал сумму, и на счете достаточно средств, то будет арестована только эта сумма средств. Если же средств недостаточно или исполнитель не указал точную сумму, подлежащую аресту, могут быть арестованы средства на всех счетах должника", – комментирует начальник управления НБУ по защите прав потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук.

Если так получилось, что ваши банковские счета из-за долгов были заблокированы полностью, необходимо сделать следующее:

Направить исполнителю по вашему производству письменное требование об отмене решения об аресте счета. При отсутствии ответа – подготовить жалобу на руководство государственной исполнительной службы. Или если производство ведет частный исполнитель, – жалобу на Совет частных исполнителей. Подать иск в местный административный суд об отмене решения об аресте счета.

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По состоянию на начало ноября 2021 года уже 18 из 73 банков Украины начали автоматически блокировать счета граждан из-за их долгов по требованию государственных и частных исполнителей. Впрочем, в перечне все еще отсутствует половина из топ-10 украинских банков с самыми большими активами — Ощадбанк, Укргазбанк, Альфа-Банк Украина, ПУМБ, Сбербанк.

Список банков, которые автоматически блокируют счета граждан из-за их долгов: