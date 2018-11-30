У вантажівки не було системи автоматичного управління. Як і водія у кабіні...

Ось такий “добрий ранок” видався для кількох сімей, що мешкають у містечку Вустер, Великобританія. Вантажівка з цементом потрощила їхні подвір’я і зробила життя не таким тихим.

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Пригода трапилась у серпні цього року, однак відеоролик був оприлюднений лише зараз. Його автор – 56-річний Гай Холлам, що у той день їхав на велосипеді на роботу і мав камеру на шоломі. Близько 7:30 на його маршруті раптово виникла вантажівка, що гарматним ядром неслась вулицею поперед ним. Слідом за нею біг недбалий водій. Намагаючись хоч якось зменшити завдану шкоду, він показує Гаю рукою зупинитися.



Вантажівка прокотилась близько 150 метрів, знісши на своєму шляху 5 дворових огорож, 2 припаркованих автомобілі та вуличний ліхтар. Іронічно, що рекламний напис на борту бетонозмішувача говорить: “мінеральна суміш Euromix. Там, де вона потрібна”. На щастя пригода трапилась вранці і під час шкільних канікул, тож на вулиці майже нікого не було.

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