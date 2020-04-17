Глава уряду України Денис Шмигаль зустрівся зі співробітниками Національної асоціації дорожників для обговорення питання надання робочих місць українцям. Причина - зростання безробіття в країні через пандемію коронавирусной інфекції.

Про це глава Кабміну написав в своєму Telegram-каналі. За його словами, створення робочих місць не тільки метод подолання коронакрізіса, а й подальшого зростання економіки. Тим більше варто враховувати той факт, що зараз в Україні повернулося багато громадян і їх потрібно забезпечити роботою.

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На думку Шмигаля, будівництвом українських доріг повинні займатися українські фахівці, навіть якщо контракт отримала іноземна компанія.

"Ми хочемо, щоб якомога більше наших людей було залучено до робіт і більше українських матеріалів використовувалося при будівництві", - пояснив він.

Як повідомлялося раніше, Кабінет міністрів України очікує, що зростання безробіття в цьому році досягне 9,4 відсотка. Ситуація ускладнюється епідемією короновіруса.

Про це в середу, 8 квітня, на брифінгу за підсумками засідання уряду заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко. За його словами, міністерство бачить і прогнозує зростання безробіття.

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