Глава правительства Украины Денис Шмыгаль встретился с сотрудниками Национальной ассоциации дорожников для обсуждения вопроса предоставления рабочих мест украинцам. Причина – рост безработицы в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом глава Кабмина написал в своем Telegram-канале. По его словам, создание рабочих мест не только метод преодоления коронакризиса, но и дальнейшего роста экономики. Тем более стоит учитывать тот факт, что сейчас в Украину вернулось много граждан и их нужно обеспечить работой.

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По мнению Шмыгаля, строительством украинских дорог должны заниматься украинские специалисты, даже если контракт получила иностранная компания.

"Мы хотим, чтобы как можно больше наших людей было привлечено к работам и больше украинских материалов использовалось при строительстве", – пояснил он.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины ожидает, что рост безработицы в этом году достигнет 9,4 процента. Ситуация осложняется эпидемией короновируса.

Об этом в среду, 8 апреля, на брифинге по итогам заседания правительства заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко. По его словам, министерство видит и прогнозирует рост безработицы.

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