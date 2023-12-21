Mercedes-Benz отримав схвалення на встановлення бірюзових ліхтарів для попередження інших учасників дорожнього руху про те, що автомобіль рухається автономно.

Тестування цієї системи попередження проходитиме у Каліфорнії та Неваді (США). Бірюзове світло одночасно горітиме попереду та позаду, чим попереджатиме зустрічний та попутний транспорт про те, що автомобіль їде у режимі самостійного водіння.

Це не перше нововведення бренду. Mercedes-Benz став першим автовиробником, запропонувавши на початку нинішнього року американським водіям технологію автономного керування третього рівня через режим Drive Pilot. Нагадаємо, ця функція дозволяє водіям забрати руки з керма. В цьому випадку виробник дозволив водіям відвести погляд від дороги, але попередив: дрімати не варто, будьте готові взяти кермо в будь-який момент.

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Для попередження інших учасників дорожнього руху про автономний режим розпочато всебічне тестування спеціальних габаритних вогнів. Бірюзовий колір вибрано тому, що він ще не використовується в транспортних засобах. Також стверджується, що колір добре помітний і відрізняється від інших світлих позначок, що вже використовуються на авто.

Окрім розміщення ліхтарів спереду та позаду, вони також з’являться на бічних дзеркалах автомобілів, обладнаних Drive Pilot. Фото: Mercedes-Benz

Бірюзовий колір габаритних вогнів робить автомобілі помітнішими та виділяє їх у транспортному потоці. Ця функція також швидко сповістить поліцію, про те, що водієві дозволено читати книгу або займатися іншою діяльністю, яка в іншому випадку вважалася б порушенням.

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Mercedes-Benz вже прямо заявляє, що бірюзові фари можуть стати світовим стандартом для автономних транспортних засобів: цей колір не використовується автотранспортом на основних ринках США, Європи чи Китаю.

"Завдяки розробці автоматизованих габаритних вогнів Mercedes-Benz знову встановлює нові галузеві стандарти. Чим більше автоматизованих транспортних засобів заповнює дороги, тим важливішим стає зв’язок і взаємодія між транспортним засобом і навколишнім середовищем", — сказав технічний директор Mercedes Маркус Шафер.