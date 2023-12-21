Mercedes-Benz получил одобрение на установку бирюзовых фонарей для предупреждения других участников дорожного движения о том, что автомобиль движется автономно.

Тестирование этой системы предупреждения будет проходить в Калифорнии и Неваде (США). Бирюзовый свет одновременно будет гореть впереди и сзади, чем будет предупреждать встречный и попутный транспорт о том, что автомобиль едет в режиме самостоятельного вождения.

Это не первое нововведение бренда. Mercedes-Benz стал первым автопроизводителем, предложив в начале нынешнего года американским водителям технологию автономного управления третьего уровня через режим Drive Pilot. Напомним, эта функция позволяет водителям забрать руки с руля. В этом случае производитель разрешил водителям отвести взгляд от дороги, но предупредил: дремать не стоит, будьте готовы взять руль в любой момент.

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Для предупреждения других участников дорожного движения об автономном режиме начато всестороннее тестирование специальных габаритных огней. Бирюзовый цвет выбран потому, что он еще не используется в транспортных средствах. Также утверждается, что цвет хорошо заметен и отличается от других светлых обозначений, что уже используются на авто.

Кроме размещения фонарей спереди и сзади, они также появятся на боковых зеркалах автомобилей, оборудованных Drive Pilot. Фото: Mercedes-Benz

Бирюзовый цвет габаритных огней делает автомобили более заметными и выделяет их в транспортном потоке. Эта функция также быстро оповестит полицию, о том, что водителю разрешено читать книгу или заниматься другой деятельностью, которая в противном случае считалась бы нарушением.

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Mercedes-Benz уже прямо заявляет, что бирюзовые фары могут стать мировым стандартом для автономных транспортных средств: этот цвет не используется автотранспортом на основных рынках США, Европы или Китая.

"Благодаря разработке автоматизированных габаритных огней Mercedes-Benz снова устанавливает новые отраслевые стандарты. Чем больше автоматизированных транспортных средств заполняет дороги, тем важнее становится связь и взаимодействие между транспортным средством и окружающей средой", — сказал технический директор Mercedes Маркус Шафер.