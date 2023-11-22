Вчора пункт пропуску "Ужгород - Вишнє Нємецьке" на україно-словацькому кордоні з 13:30 ніби-то був заблокований словацькими перевізниками. Однак офіційних даних про це немає.

Про початок страйку сповістила Прикордонна служба України, посилаючись на інформацію колег Прикордонної поліції Словацької Республіки. Цим автомобільним міжнародним пунктом пропуску користувалися українські автоперевізники, які поїхали в обхід трьох заблокованих польськими страйкарями пунктів перетину кордону на україно-польському кордоні. Й без того довгі черги вантажівок з початком страйку стали ще довшими.

Словаччина

Однак хто організував страйк в Словаччині, невідомо. Нинішньої ночі Союз автоперевізників Словаччини UNAS опублікував на своїй сторінці в Facebook заяву, про те що їх організація знімає з себе відповідальність за індивідуальний страйк на східному кордоні.

Заявляється, що "Цей страйк не схвалено ні головою UNAS, ні Генеральною асамблеєю UNAS".

Чинний голова цієї організації Станіслав Скала звернувся до поліції та ЗМІ з заявою про непричетність організації до страйку.

Читайте також Черга на польському кордоні: протестувальники не здаються

"Згідно зі статутом, лише голова UNAS може приймати рішення про початок страйку та інші питання", уточнив пан Скала й додав, що ні він, ні Генеральна асамблея такого рішення не приймали.

Станіслав Скала також повідомив, що UNAS "…після погодження з послом України у Словацькій Республіці, чекатиме на переговори України, Польщі та Словаччини. Тоді ми випустимо думку з цього приводу".

Таким чином, на словацько-українському кордоні під вигаданою егідою Спілки перевізників блокують автодорогу страйкарі якоїсь невідомої третьої сили, організатори якої допоки лишаються в тіні.

Станом на 9:00 22 листопада ц.р. на офіційній сторінці сайту Посольства України в Словаччині жодним словом про страйкування автоперевізників не згадано. Моніторинг словацьких ЗМІ показав, що там новинні ресурси взагалі обійшли це страйк увагою і про блокування пунктів пропуску у ці дні нічого не писали.

Ось тут питання: автомобільний міжнародний пункт пропуску заблокований страйкарями з фурами невідомо ким. Щоправда, є припущення, що там були ті самі польські перевізники, які організували страйк у себе вдома. Але словацька влада, на відміну від польської, не давала згоди на проведення таких акцій.

Як сьогодні вранці повідомила Держприкордонслужба України, рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке" тимчасово розблоковано. Станом на ранок на території Словаччини перед пунктом пропуску "Вишнє-Нємецке" в напрямку України перебуває близько 350 вантажних транспортних засобів.

Україна

Тим часом вітчизняні перевізники у відповідь на блокаду поляками українських вантажівок в трьох пунктах пропуску розпочали свою попереджувальну акцію.

Читайте також Блокування кордону з Польщею: на ринку автогазу ситуація передкризова

Щоправда, українські перевізники дорогу не блокували, а лише натякнули, що можуть утворити подібне на своїй території. На попереджувальну акцію перевізники підігнали до під’їзду пункту пропуску «Краківець — Корчова» на кордоні з Польщею свою техніку.

Українські автоперевізники розпочали біля Краківця акцію протесту проти дій польських колег, але рух не перекривають. Фото: Zaxid.net

На узбіччі дороги, як пише Zaxid.net, розмістили кілька десятків магістральних тягачів з гаслами до польських водіїв, які в’їхали в Україну. Акція біля Краківця безстрокова і тільки попереджувальна – смуги руху не перекривається.

"Наші водії заблоковані, живуть в автомобілях без жодних умов. Все відбувається тому, що невеличка групка терористів, інакше я їх не назву, заблокували три кордони. Чому терористи? Тому що вони взяли фактично в заручники всіх наших водіїв. Ми також впевнені, що це розвʼязаний другий фронт Росією і підтримується партією "Конфедерація". Це польська партія, проросійська ", – розповів координатор попереджувальної акції, голова громадської організації «Міжнародні автомобільні перевізники України» Володимир Михалевич.

Попри велике обурення діями польських колег, наші перевізники не планують блокувати рух вантажного транспорту ні в бік України, ні в бік Польщі. Вони розуміють, що робота транспортників стратегічно важлива для будь-якої країни, особливо для нашої.

Експерти схиляються до думки, що блокування дороги економічної вигоди якійсь зі сторін не принесе, а ось збитки будуть великі. І в цій ситуації проглядається тінь уже третьої сторони, якій це все дуже на руку…