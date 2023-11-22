Вчера пункт пропуска "Ужгород - Вишне Немецке" на украино-словацкой границе с 13:30 якобы был заблокирован словацкими перевозчиками. Однако официальных данных об этом нет.

О начале забастовки сообщила Пограничная служба Украины, ссылаясь на информацию коллег Пограничной полиции Словацкой Республики. Этим автомобильным международным пунктом пропуска пользовались украинские автоперевозчики, которые поехали в обход трех заблокированных польскими забастовщиками пунктов пересечения границы на украино-польской границе. И без того длинные очереди грузовиков с началом забастовки стали еще длиннее.

Словакия

Однако кто организовал забастовку в Словакии, неизвестно. Нынешней ночью Союз автоперевозчиков Словакии UNAS опубликовал на своей странице в Facebook заявление, о том, что их организация снимает с себя ответственность за индивидуальную забастовку на восточной границе.

Заявляется, что "Эта забастовка не одобрена ни председателем UNAS, ни Генеральной ассамблеей UNAS".

Действующий председатель этой организации Станислав Скала обратился в полицию и СМИ с заявлением о непричастности организации к забастовке.

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"Согласно уставу, только председатель UNAS может принимать решение о начале забастовки и другие вопросы", уточнил господин Скала и добавил, что ни он, ни Генеральная ассамблея такого решения не принимали.

Станислав Скала также сообщил, что UNAS "...после согласования с послом Украины в Словацкой Республике, будет ждать переговоров Украины, Польши и Словакии. Тогда мы выпустим мнение по этому поводу".

Таким образом, на словацко-украинской границе под вымышленной эгидой Союза перевозчиков блокируют автодорогу забастовщики какой-то неизвестной третьей силы, организаторы которой пока остаются в тени.

По состоянию на 9:00 22 ноября с.г. на официальной странице сайта Посольства Украины в Словакии ни словом о забастовке автоперевозчиков не упомянуто. Мониторинг словацких СМИ показал, что там новостные ресурсы вообще обошли эту забастовку вниманием и о блокировании пунктов пропуска в эти дни ничего не писали.

Вот здесь вопрос: автомобильный международный пункт пропуска заблокирован забастовщиками с фурами неизвестно кем. Правда, есть предположение, что там были те же польские перевозчики, которые организовали забастовку у себя дома. Но словацкая власть, в отличие от польской, не давала согласия на проведение таких акций.

Как сегодня утром сообщила Госпогранслужба Украины, движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое" временно разблокировано. По состоянию на утро на территории Словакии перед пунктом пропуска "Вишне-Немецке" в направлении Украины находится около 350 грузовых транспортных средств.

Украина

Тем временем отечественные перевозчики в ответ на блокаду поляками украинских грузовиков в трех пунктах пропуска начали свою предупредительную акцию.

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Правда, украинские перевозчики дорогу не блокировали, а лишь намекнули, что могут создать подобное на своей территории. На предупредительную акцию перевозчики подогнали к подъезду пункта пропуска "Краковец - Корчева" на границе с Польшей свою технику.

Украинские автоперевозчики начали возле Краковца акцию протеста против действий польских коллег, но движение не перекрывают. Фото: Zaxid.net

На обочине дороги, как пишет Zaxid.net, разместили несколько десятков магистральных тягачей с лозунгами к польским водителям, которые въехали в Украину. Акция возле Краковца бессрочная и только предупредительная – полосы движения не перекрывается.

"Наши водители заблокированы, живут в автомобилях без всяких условий. Все происходит потому, что небольшая группка террористов, иначе я их не назову, заблокировали три перехода. Почему террористы? Потому, что они взяли фактически в заложники всех наших водителей. Мы также уверены, что это развязанный второй фронт Россией и поддерживается партией "Конфедерация". Это польская партия, пророссийская", – рассказал координатор предупредительной акции, председатель общественной организации "Международные автомобильные перевозчики Украины" Владимир Михалевич.

Несмотря на большое возмущение действиями польских коллег, наши перевозчики не планируют блокировать движение грузового транспорта ни в сторону Украины, ни в сторону Польши. Они понимают, что работа транспортников стратегически важна для любой страны, особенно для нашей.

Эксперты склоняются к мнению, что блокирование дороги экономической выгоды какой-то из сторон не принесет, а вот убытки будут большие. И в этой ситуации просматривается тень уже третьей стороны, которой это все очень на руку.