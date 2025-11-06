BMW 7 Series проти Mercedes S-Class через два роки: хто виглядатиме краще

Хоча Mercedes-Benz S-Class і BMW 7 Series ще не потребують повної заміни, віртуальні дизайнери вже не можуть дочекатися. Художник Giorgi Tedoradze створив цифрові рендери обох моделей у форматі «нове покоління без обмежень реальності», пише AutoEvolution.

У результаті — два флагмани, що змагаються не на трасі, а у фантазійному світі 3D-графіки. Обидва автомобілі виглядають елегантно, але при цьому пропонують різне бачення майбутнього класичного люксового седана.

BMW 7 Series: витончений спорт із майбутнього

На зображеннях — вигаданий BMW 7 Series 2027 року. Тедорадзе зробив ставку на тонкі світлодіодні фари, L-подібні елементи в бампері та широкі, але не гігантські “ніздрі” решітки, які з’єднані з оптикою.

Силует — класичний, але із легким натяком на fastback. Позаду — повноширокі LED-ліхтарі та витончені лінії у формі літери L в бампері. Результат — більше спортивності, але без надмірностей.

Mercedes S-Class: елегантність без ризику

У свою чергу, віртуальний Mercedes-Benz S-Class зберігає традиційний вигляд: фари — лаконічні, з тонкими LED-елементами, великі хромовані решітки, «вуса» у нижньому бампері, а ззаду — витягнуті горизонтальні ліхтарі, які поєднуються в одну лінію.

Це — класичний образ S-Class, який виглядає солідно й вишукано, але без революцій.

Хто виглядає переконливіше?

Поруч ці два віртуальні флагмани нагадують зіткнення двох філософій: Mercedes — традиційна розкіш, BMW — сучасна агресивність із натяком на спорт. В обох випадках дизайнери залишилися вірними ДНК своїх брендів. І хоча це лише фантазійні зображення, вони показують, як можуть змінитися флагмани у найближчі роки — особливо якщо врахувати, що оновлення S-Class очікується вже найближчим часом, а рестайлінг 7 Series — у 2027 році.

Висновок

У реальному світі Mercedes і BMW поки зберігають класичні пропорції, але віртуальні рендери показують інше майбутнє — менше хрому, більше LED та ще більше характеру.

Який із них вам ближчий — елегантний S-Class чи експресивний 7 Series?