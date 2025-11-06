BMW б’є тривогу через подушки безпеки Takata, які можуть вибухнути без попередження

Історія з подушками безпеки Takata — одна з наймасштабніших технічних криз в історії автомобілебудування. Через дефектні газові інфлятори загинули 28 американців, сотні людей отримали поранення, а понад 67 мільйонів подушок було відкликано по всьому світу.

Читайте також: Подушки безпеки Mazda CX-60 спрацювали на швидкості 140 км/год: фото

На жаль, автовиробники досі боряться з наслідками несправності: компанія BMW оголосила про відкликання 5361 одиниць позашляховика X5 2000-2021 років випуску, через подушки безпеки типу Takata PSDI-4, встановлених у спортивному кермі цих авто.

Як пише Carscoops, за даними Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA), газовий інфлятор може вибухнути під час спрацювання через деградацію пального. Це відбувається після тривалого впливу високої вологості, температури та різких перепадів клімату.

Під час внутрішнього аудиту BMW виявила, що окремі власники могли самостійно встановити спортивне кермо з подушкою Takata, не передбаченою виробником. Саме ці замінені компоненти можуть бути небезпечними.

BMW зазначає, що ймовірність наявності небезпечного елементу становить лише 0,1% серед усіх відкликаних автомобілів. Та навіть цього достатньо, щоб запустити офіційну кампанію, адже йдеться про ризик для життя водія. Власників X5 повідомлять до Різдва. Їм запропонують звернутися до дилера, де фахівці перевірять і безкоштовно замінять подушку безпеки водія.

Також цікаво: Наступний хетчбек BMW i1 може стати найкрутішим витвором бренду за останні роки: фото

NHTSA підтвердила, що BMW вже готувала технічні кампанії на інших ринках для подібних компонентів. Виробник діє на випередження, аби повністю виключити можливість потрапляння небезпечних деталей у свої автомобілі.