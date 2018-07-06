Баварське купе матиме високий рівень оснащення навіть у базовій комплектації. І коштуватиме відповідно.

На заводі у німецькому місті Дінгольфінг стартувало виробництво топового купе від BMW – 8 Серії. Перші серійні автомобілі зійшли з конвеєра в кінці минулого тижня. Європейські дилери вже приймають замовлення на спорткар, а перші клієнтські машини доберуться до шоу-румів в листопаді цього року.

Наразі на вибір пропонуються дві модифікації: базова 840d xDrive з турбодизелем 3.0 потужністю 320 к.с. і 680 Н*м та M850i ​​xDrive з бітурбо мотором V8 4.4 потужністю 530 “сил” 750 “номів”. За 840d німецькі дилери просять рівно 100 тисяч євро, а за М-версію – 125 700 євро.

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Фото: BMW 8-Series / BMW

BMW 840d xDrive в стандартному виконанні має усе передові системи, що доступні лише як додаткові опції на автомобілях молодших серій, як то система автоматичного гальмування, адаптивні світлодіодні фари, електроннокеровані амортизатори, повнокероване шасі і 19-дюймові колеса. Список базового оснащення також включає шкіряну оббивку сидінь, цифрову панель приладів, мультимедійний комплекс з сенсорним дисплеєм діагоналлю 10,25 дюйма, навігацією і виходом в Інтернет, проекцію на лобове скло і 205-ватну аудіосистему з дев'ятьма динаміками.

Разом з Восьмою серією на заводі в Дінгольфінгу випускають моделі Третьої, Четвертої, П'ятої і Сьомої серій, а також кузови для Rolls-Royce і компоненти для електрокарів. Це один зі старіших заводів марки, на якому з 1973 року було випущено понад 10 млн автомобілів. У модернізацію підприємства було вкладено сотні мільйонів євро, нині тут є новий автоматизований транспорт з доставки запчастин і сканер, що помічає автомобілі з нестандартним обладнанням і посилає вибросигнал на смарт-годинник.

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