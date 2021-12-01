Сьогодні це досить рідкісне явище в автоіндустрії.

Трохи більш як місяць минув з моменту виходу першого серійного BMW i4 з конвеєра заводу в Мюнхені, а перші автомобілі вже були доставлені клієнтам. Постачання почалось на три місяці раніше, ніж планувалося спочатку, приблизно за тиждень компанія також готується передати покупцям перші електричні позашляховики iX.

Дізнайтесь також: Дослідження показало, що власники BMW та Audi найбільш схильні до психопатичної поведінки на дорозі

Поява електрокарів i4 та iX сигналізує про нову епоху для BMW та перезавантаження електричного бренду “i”, який розпочався з моделей i3 та i8. BMW модернізував свій конвеєр у Мюнхені для довгострокового переходу на електромобілі та вже готує повністю електричні версії 7-Серії, X1 та 5-Серії. BMW очікує, що до 2030 року понад 50 відсотків світових продажів припадатиме на електромобілі.

Перші i4 передали клієнтам на спеціальному заході, який відбувся в штаб-квартирі баварського автовиробника. “Для нас це особливий момент, коли ми вперше передаємо клієнтам абсолютно нові моделі”, – сказав Бернхард Кунт, старший віце-президент BMW Group Market Germany. “BMW i4 емоційно демонструє, наскільки добре поєднуються повністю електрична мобільність і спортивна динаміка водіння. Тому для нас зрозуміло: BMW i4 запропонує нашим клієнтам абсолютно новий вимір задоволення від водіння”.

Наразі BMW i4 доступний у двох версіях. Одномоторний eDrive40 має потужність у 340 к.с. та пропонує запас ходу у 590 км, тоді як більш потужний двомоторний M50 має повний привід і 544 к.с. потужності, але поступається в дальності пробігу, пропонуючи лише 520 км без підзаряджання. Натомість M50 може похвалитися прискоренням від 0 до 100 км/год за 3,9 секунди.

В Україні доступні обидві версії електричного седана. Молодший оцінюється від 1 370 626 гривень, а M50 коштує від 1 627 241 гривні.

Фото: перші клієнтські BMW i4 / BMW