Сегодня это довольно редкое явление в автоиндустрии.

Чуть более месяца прошло с момента выхода первого серийного BMW i4 с конвейера завода в Мюнхене, а первые автомобили уже были доставлены клиентам. Поставки начались на три месяца раньше, чем планировалось изначально, примерно через неделю компания также готовится передать покупателям первые электрические внедорожники iX.

Узнайте также: Исследование показало, что владельцы BMW и Audi наиболее склонны к психопатическому поведениб на дороге

Появление электрокаров i4 и iX сигнализирует о новой эпохе для BMW и перезагрузке электрического бренда “i”, который начался с моделей i3 и i8. BMW модернизировал свой конвейер в Мюнхене для долгосрочного перехода на электромобили и уже готовит полностью электрические версии 7-Серии, X1 и 5-Серии. BMW ожидает, что к 2030 году более 50 процентов мировых продаж будет приходиться на электромобили.

Первые i4 передали клиентам на специальном мероприятии, которое состоялось в штаб-квартире баварского автопроизводителя. "Для нас это особый момент, когда мы впервые передаем клиентам совершенно новые модели”, – сказал Бернхард Кунт, старший вице-президент BMW Group Market Germany. “BMW i4 эмоционально демонстрирует, насколько хорошо сочетаются полностью электрическая мобильность и спортивная динамика вождения. Поэтому для нас понятно: BMW i4 предложит нашим клиентам совершенно новое измерение удовольствия от вождения”.

В настоящее время BMW i4 доступен в двух версиях. Одномоторный eDrive40 имеет мощность в 340 л.с. и предлагает запас хода в 590 км, тогда как более мощный двухмоторный M50 имеет полный привод и 544 л.с. мощности, но уступает в дальности пробега, предлагая лишь 520 км без подзарядки. Вместо этого M50 может похвастаться ускорением от 0 до 100 км/ч за 3,9 секунды.

В Украине доступны обе версии электрического седана. Младший оценивается от 1 370 626 гривен, а M50 стоит от 1 627 241 гривны.

Фото: первые клиентские BMW i4 / BMW