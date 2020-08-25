З’явилась інтерпретація унікального мотоцикла від відомого дизайнера Роланда Сендса, яка заснована на абсолютно новому BMW R18.

Дизайнер кастомних мотоциклів Роланд Сендс розібрав BMW R18, щоб створити унікальний драгстер з культовим і масивним опозитним двигуном. Так з'явився R18 Dragster. Роланд і його команда створили унікальний байк, побудований на вражаючому 2-циліндровому опозитному двигуні, що надає їхній творчості повну свободу дій.

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Особиста історія Роланда Сендса послужила джерелом натхнення для його роботи над цим байком. «З двигуном, який є центральним елементом, я відразу подумав про маслкар (англ. Muscle car). Моя сім'я завжди прагнула до високих швидкостей, а мій батько був гонщиком, тому я подумав, що має сенс розібрати байк до найнеобхіднішого і надати йому форму, яка дозволить швидко рухатися по прямій трасі», —пояснює дизайнер.

Новий BMW R18: історичний круїзний мотоцикл.

З новим R18, в квітні 2020 року компанія BMW Motorrad представила свій перший серійний мотоцикл круїзного сегмента. Ця модель унікальним чином відповідає традиціям історичних мотоциклів BMW — як в технічному плані, так і по відношенню до характеристик і дизайну. Вона заснована на прославлених моделях, таких як BMW R5, і зміщує акцент на основні елементи мотоцикла: лаконічність, мінімалізм і опозитний двигун як центр задоволення від їзди. «Big Boxer» продовжує лінійку традиційних опозитних двигунів з повітряним охолодженням, які по сьогоднішній день пропонують надихаючу їзду з моменту початку їх виробництва компанією BMW Motorrad в 1923 році.

Процес технічного проектування від Роланда Сендса.

Новий R18 пропонує максимально великі можливості індивідуальної кастомізації. Він має задню раму, що легко знімається, а також простий в демонтажі набір пофарбованих деталей. Це дає високу ступінь свободи для переобладнання задньої частини нового R18 відповідно до особистих переваг. Крім того, ви також можете змінити забарвлення на свій смак. «Електроніка явно була найскладнішим завданням, з якою нам доводилося мати справу, оскільки ми додали закис азоту, зняли штатну вихлопну трубу і кардинально змінили систему впуску. Це був свого роду експеримент, але нам вдалося його реалізували! Кінцевий продукт вражає, він відрізняється високим рівнем майстерності, що і слід було очікувати від BMW Motorrad. З самого початку мені не терпілося приступити до кастомізації!» — сказав Роланд.

У моделі R18 Dragster команда Роланда Сендса зберегла геометрію грифа стандартного R18, зняла задню частину мотоцикла і перетворила його в драгстер. Більш того, вона вирішила модифікувати переднє і заднє крило, щоб вони відповідали модифікованій рамі. Увесь процес налаштування зайняв близько трьох з половиною місяців. Потім мотоцикл відправився в майстерню для остаточного складання, після чого опинився на одноденному дрег-стрипі.

«Для кожного мотоцикла потрібні різні джерела спеціальних матеріалів і деталей в залежності від конструкції. Кожна нова концепція — це свого роду процес навчання, навіть після 200 вдалих моделей. Ми завжди хочемо розуміти жанр мотоцикла, який ми створюємо, так як це є ключем до збереження його автентичності та функціональності», — пояснює Роланд Сендс.

Детальний опис кастомного мотоцикла R18 Dragster:

Рама змінена, задня підвіска повністю вилучена для дрег-рейсингу.

Передні та задні крила були трохи змінені з використанням деталей з листового металу, щоб зберегти класичний силует R18.

Фара запозичена у оригінального R18, підкреслена лицьовою панеллю з дизайнерської колекції фрезерованих алюмінієвих деталей.

Стандартний вихлоп був замінений виготовленою вручну подвійною мегафон-системою з нержавіючої сталі з фрезерованими алюмінієвими деталями.

Дизайнерський гідравлічний передній гальмівний циліндр і головні циліндри зчеплення від Роланда Сендса.

Бак запозичений з оригінального R18.

Мотоцикл пофарбований в двоколірний синій металік з класичними білими смугами BMW від художника Кріса Вуда, який багато років працював художником Роланда.

Вилка запозичена у BMW R nineT.

Передня гальмівна система запозичена у супербайка BMW S 1000 RR.

Кастомні сидіння RSD від компанії Saddlemen, створені з нуля.

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