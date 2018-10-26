Не плутати M та М Performance Parts.

Компанія BMW представила нові аксесуари з каталогу M Performance Parts для X5 2019 модельного року. Деталі екстер'єру та інтер'єру з карбону, колеса різної розмірності, а також вперше з вседорожніми шинами.

Аксесуари M Performance Parts для нового X5 будуть доступні одночасно з виходом кросовера на ринок у березні 2019 року.

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Кузов BMW X5 можна прикрасити передніми повітрязабірниками, передніми і задніми “крильцями”, дифузором та корпусами бічних дзеркал з армованого вуглеволокном пластику. Крім того, каталог M Performance пропонує чорні матові накладки на нижні частини дверей.

Фото: BMW X5 M Performance / BMW

Вперше для BMW X5 доступні 20-дюймові колеса Star Spoke 748 M, взуті у вседорожні покришки. А 22-дюймові диски з каталогу M Performance на один кілограм легше стандартних такого ж розміру. Доповнити їх можна посиленими гальмами з дисками більшого розміру і алюмінієвими чотирипоршневими супортами.

Салон можна замовити з кермом M Performance, оздобленим алькантарою, карбоновими вставками та червоною нульовий міткою, підрульовими пелюсткиам “під карбон”, килимками з логотипом, накладками на педалі з нержавіючої сталі. Також у списку додаткових опцій значиться пристрій Drive Analyser, який дозволяє за допомогою смартфона аналізувати дані про поїздку з прив'язкою до GPS-координат і записаному відео.

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