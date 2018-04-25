Потужність спортивного купе збільшилась вдвічі.

Німецьке тюнінг-ательє Pogea Racing продемонструвало неймовірну інженерну майстерність у модифікації задньопривідного купе Alfa Romeo 4C. Спорткар має подвоєну потужність, вбивчий вигляд та грізну назву Nemesis.

Назва маоделі від Pogea означає Немезіда – це грецька богиня відплати за мирські гріхи. І невеличке купе таки має снагу до помсти. Помсти за те, що на заводі 4C обладнали турбомотором 1.75 потужністю у 240 к.с. Nemesis з цим же двигуном видає аж 477 к.с. Домогтись таких показників інженерам Pogea вдалось завдяки “розточеному” до 1,95 літрів мотору, потужнішому турбокомпресору, кованим колінвалу та шатунам, більшим впускним клапанам та новій головкі блоку циліндрів. Модифікацій також зазнали вихлопна система та коробка передач. Почаклували спеціалісти і над електронними “мізками” автомобіля.

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Окрім апгрейда мотора, купе Nemesis має загрозливий вигляд, завдяки аеродинамічному обвісу з вуглепластика, доповненому комплектом оригінальних колісних дисків. Салон автомобіля обшитий чорною шкірою і алькантарою з червоними вставками.

Результатом зусиль Pogea Racing стала покращена динаміка – від 0 до 100 км/год Nemesis розганяється за 3,6 секунди проти стандартних для моделі 4,5 секунд. Максимальна швидкість також зросла з 258 км/год до 308. Компанія не називає ціну автомобіля, але відомо, що буде збудовано усього п'ять Nemesis.

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