Інженери Boston Dynamics допоможуть дизайнеру Сіндзі Арамакі перетворити фантастичний байк з мультфільмів 1970-х на справжні комбат-машини.

Роботичні технології Boston Dynamics допоможуть компанії AramakiTech втілити у життя проект бойового мотоцикла-трансформера MOSPEADA.

Для початку, MOSPEADA – це акронім від Military Operation Soldier Protection Emergency Aviation Drive Armor (Військова Операція Захист Допомога Авіації Рухома Броня). Можливо японською це звучить краще, однак англомовна версія назви є такою ж нісенітницею, як і українська. Можливо, це ознащає щось на кшталт “захищений та озброєний мотоцикл-трансформер підвищеної прохідності”

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Так чи інакше, AramakiTech збирається збудувати MOSPEADA, використовуючи технічні розробки Boston Dynamics. Ідея цього фантастичного творіння полягає у тому, що окрім броньованого мотоцикла, що може складатись для зручності транспортування, є ще й високотехнологічний спеціальний костюм для райдера.

Фото: Концепція MOSPEADA / Rideapart

Костюм та байк співіснують у симбіозі, доповнюючи один-одного. Так, “кібер-одяг” зможе підзаряджатись від байка під час руху, а мотоцикл, у свою чергу, взаємодіє з водієм черз костюм.

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Герой японських аніме 1970-х та початку 1980-х, вдягнений у такий мото-костюм, був захищений від вогню, куль, радіації, біологічної та хімічної зброї. Сучасні технології та матеріали дозволяють створити подібну річ. Потужні електричні мотоцикли є не тільки вдалою тлатформою для такого проекту, а ще й наче створені для режиму “нечутна їзда”.

Прототип MOSPEADA, представлений на мото-шоу Intermot, був беззбройним, однак поряд на стенді AramakiTech різноманітних кулеметів та компактних ракетниць для озброєння мотоцикла не бракувало, повідомляє Rideapart.



Фото: Авторський кастом-байк у стилі MOSPEADA / Motors2go

Наразі проект MOSPEADA не має інвесторів, існуючи лише концепція майбутніх технологій мобільності для військових та спецсил.

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