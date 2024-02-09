Нова система, розроблена Bosch, використовується через додаток і схвалена для комерційного використання.

Ідея автономних транспортних засобів може здатися образливою для багатьох людей, які керують автомобілями не стільки заради задоволення, скільки заради зручності, але чи є в ній елементи, які могли б сподобатися навіть найвідданішому автолюбителю?

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Нещодавно компанія Bosch оприлюднила оновлену інформацію про свою програму автоматизованого паркування автомобілів та заряджання електромобілів. Співпрацюючи з дочірньою компанією Volkswagen і фахівцем з програмного забезпечення Cariad, вона розробляє систему, яка поєднує роботизовані зарядні пристрої з паркуванням автомобіля працівником готелю, щоб усунути клопоти, пов'язані як з пошуком місця для паркування в місті, так і з зарядкою акумулятора електромобіля.

Виступаючи нещодавно на технічній виставці CES у Лас-Вегасі, член правління Bosch Таня Рюкерт пояснила, що електрифікація зараз є основною частиною роботи Bosch, і вона вважає, що зарядка електромобілів продовжує залишатися «каменем спотикання» у їхньому поглинанні. Автоматизована система заряджання паркувальників поєднує в собі функцію паркування без водія та зарядну робототехніку, щоб виконати роботу за водія.

Рюкерт описує систему як автоматизований спосіб заряджання електромобіля, а також вирішує іншу проблему, яка іноді виникає з громадськими зарядними пристроями: електромобілі поглинають зарядні станції, залишаючись підключеними ще довго після того, як автомобіль повністю заряджений.

За допомогою системи Bosch водій з'являється на автостоянці, вистрибує з машини, натискає кнопку в додатку для телефону, а все інше робить автоматизована система. Автомобіль від'їжджає на порожнє паркувальне місце в комплекті з роботом-зарядним пристроєм, який відкриває зарядний клапан і підключається до мережі.

Коли автомобіль заряджається до потрібного рівня, робот відключається, і автомобіль прямує до порожнього паркувального місця, залишаючи робота вільним для наступного клієнта.

Система вийшла за рамки ранньої експериментальної стадії, і автоматизована система паркування автомобілів була схвалена для комерційного використання у 2022 році. Комбінована система паркування та зарядки також не потребує свіжозбудованих паркінгів.

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Роботи призначені для розгортання в існуючих місцях, які вже мають автоматизовану парковку, або в місцях, де вся ділянка встановлюється вперше. Автоматична парковка автомобіля працівником готелю доступна на парковці аеропорту Штутгарта протягом останніх 12 місяців і позиціонується як перша у світі послуга автономного паркування четвертого рівня.

Автоматизована система зарядки автомобіля працівником автомобіля випробовується на автостоянці Cariad в Інгольштадті та на автостоянці Bosch у Людвігсбурзі. Компанія Bosch вважає, що підвищення зручності є способом підвищення привабливості електричного водіння, а також інвестує в технологію карбіду кремнію.

Перехід на менш енергоємні технології з карбіду кремнію в електромобілях може, за його словами, збільшити запас ходу в середньому на цілих 6%, допомагаючи зменшити ще один передбачуваний бар'єр для поглинання електромобілів: занепокоєння щодо запасу ходу.