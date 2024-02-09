Новая система, разработанная Bosch, используется через приложение и одобрена для коммерческого использования.

Идея автономных транспортных средств может показаться оскорбительной для многих людей, которые управляют автомобилями не столько ради удовольствия, сколько ради удобства, но есть ли в ней элементы, которые могли бы понравиться даже самому преданному автолюбителю?

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Недавно компания Bosch обнародовала обновленную информацию о своей программе автоматизированной парковки автомобилей и зарядки электромобилей. Сотрудничая с дочерней компанией Volkswagen и специалистом по программному обеспечению Cariad, она разрабатывает систему, которая сочетает роботизированные зарядные устройства с парковкой автомобиля работником отеля, чтобы устранить хлопоты, связанные как с поиском места для парковки в городе, так и с зарядкой аккумулятора электромобиля.

Выступая недавно на технической выставке CES в Лас-Вегасе, член правления Bosch Таня Рюкерт объяснила, что электрификация сейчас является основной частью работы Bosch, и она считает, что зарядка электромобилей продолжает оставаться "камнем преткновения" в их поглощении. Автоматизированная система зарядки парковщиков сочетает в себе функцию парковки без водителя и зарядную робототехнику, чтобы выполнить работу за водителя.

Рюкерт описывает систему как автоматизированный способ зарядки электромобиля, а также решает другую проблему, которая иногда возникает с общественными зарядными устройствами: электромобили поглощают зарядные станции, оставаясь подключенными еще долго после того, как автомобиль полностью заряжен.

С помощью системы Bosch водитель появляется на автостоянке, выпрыгивает из машины, нажимает кнопку в приложении для телефона, а все остальное делает автоматизированная система. Автомобиль отъезжает на пустое парковочное место в комплекте с роботом-зарядным устройством, который открывает зарядный лючок и подключается к сети.

Когда автомобиль заряжается до нужного уровня, робот отключается, и автомобиль направляется к пустому парковочному месту, оставляя робота свободным для следующего клиента.

Система вышла за рамки ранней экспериментальной стадии, и автоматизированная система парковки автомобилей была одобрена для коммерческого использования в 2022 году. Комбинированная система парковки и зарядки также не требует свежепостроенных паркингов.

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Роботы предназначены для развертывания в существующих местах, которые уже имеют автоматизированную парковку, или в местах, где весь участок устанавливается впервые. Автоматическая парковка автомобиля работником отеля доступна на парковке аэропорта Штутгарта в течение последних 12 месяцев и позиционируется как первая в мире услуга автономной парковки четвертого уровня.

Автоматизированная система зарядки автомобиля работником автомобиля испытывается на автостоянке Cariad в Ингольштадте и на автостоянке Bosch в Людвигсбурге. Компания Bosch считает, что повышение удобства является способом повышения привлекательности электрического вождения, а также инвестирует в технологию карбида кремния.

Переход на менее энергоемкие технологии из карбида кремния в электромобилях может, по его словам, увеличить запас хода в среднем на целых 6%, помогая уменьшить еще один предполагаемый барьер для поглощения электромобилей: беспокойство по запасу хода.