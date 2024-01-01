Bosch створив водневий автомобіль, який розганяється до 280 кілометрів на годину

Ligier JS2 RH2 був показаний під час прем'єрного демонстраційного кола водневих перегонових автомобілів на «24 годин Ле-Мана».

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Для просування водневої технології в автоспорті компанії Bosch Engineering та Ligier Automotive вивели свій демонстраційний водневий автомобіль на новий рівень. Протягом останніх місяців проводилися випробування двигуна і всього автомобіля на міцність і витривалість. «Це дає нам інноваційну перевагу в майбутніх водневих проектах як в галузі автоспорту, так і для застосування у високопродуктивних спорткарах», — говорить Йоханнес-Йорг Рюгер, президент Bosch Engineering GmbH.

Продуктивність на рівні автоспорту

В останні місяці Bosch Engineering та Ligier Automotive значно доопрацювали автомобіль, завдяки чому вдалося досягти потужності 443 кВт, крутного моменту в 650 Нм і чудової динамічної реакції 3,0-літрового бітурбованого водневого двигуна. Крім того, в ході масштабних випробувань та моделювання були доведені надійність і довговічність водневих систем в екстремальних умовах експлуатації та при навколишніх температурах від 0° до +35°C.

Під час випробувань на швидкість автомобіль неодноразово розвивав показник у понад 280 км/год без збоїв, що свідчить про потенціал для досягнення максимальної швидкості, близької до 300 км/год. Загалом автомобіль пройшов понад 5 000 тестових кілометрів на гоночному треку під високими навантаженнями без особливих відхилень від норми. Це приблизно відповідає дистанції, яку долали команди-переможці перегонів «24 години Ле-Мана» в останні роки.

«Ці результати показують, що наш водневий концепт може відповідати екстремальним вимогам, які висувають перегони на довгі дистанції, і є основою для використання водню у перегонових і високопродуктивних спортивних автомобілях», — коментує Йоханнес-Йорг Рюгер.

Досвід, отриманий при створенні Ligier JS2 RH2, наприклад, під час проектування баків високого тиску та розробки комплексної концепції водневої безпеки буде використаний в майбутніх проектах обох компаній.

Рідкий водень

Наразі основна концепція зберігання водню для галузі мобільності — це зберігання у газоподібному стані під високим тиском до 700 барів. Завдяки вищій щільності рідкий водень може стати альтернативним варіантом зберігання в довгостроковій перспективі. Bosch Engineering та Ligier Automotive наразі розширюють свій досвід у розробці цієї технології. Обидві компанії вже підготували початкові концептуальні дослідження для інтеграції систем рідкого водню в транспортні засоби.

Під час створення Ligier JS2 RH2 компанія Bosch Engineering відповідала за загальний дизайн автомобіля. Також значною мірою вона реалізувала розробку концепції двигуна і баку та комплексну багатоступеневу систему водневої безпеки. Компанія Ligier Automotive відповідала за динамічні характеристики автомобіля, дизайн кузова, включно з адаптацією шасі наявного Ligier JS2 R, і систему охолодження автомобіля. Вони також оптимізували механічні компоненти для використання з воднем і керували їхньою загальною інтеграцією в новий автомобіль.