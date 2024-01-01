Бразильський 90-річний чоловік може бути найстаршим у світі діючим водієм

Як з’ясувалося, у Ріо-де-Жанейро працює далекобійником 90-річний Пауло дос Сантос Лейте, котрий на цілих 10 днів старший від рекордсмена американця Дойа Арчера, з яким читачі Авто24 уже знайомі по публікації. Метричні дані бразильця підтверджено і тепер експерти Книги рекордів Гіннесса можуть визнати бразильця найстарішим водієм-далекобійником планети, якщо така заявка буде подана.

Пауло, уточнює Blog do Caminhoneiro, святкуватиме 91-й рік народження 30 листопада. Вік солідний, але кидати улюблену роботу, ветеран не збирається. Він безперервно водить вантажівки з 1960-го, тобто 64 роки. Щоправда, на початку трудової діяльності працював механіком, але професія водія виявилася більш привабливою.

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Нині Пауло дос Сантос Лейте водить капотний магістральний тягач Mercedes-Benz LS 1634. Машина потужна, але завдяки гідравлічному підсилювачу керма легка в управління. І хоча сила в руках вже не така молодеча, це дуже допомагає в роботі – 90-річний дідусь залюбки крутить кермо на маршруті з плечем у 1000 кілометрів.

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Пауло дос Сантос Лейте за кермом

В основному ходить по одному маршруту, дорога знайома, знає не тільки усі повороти, але й чи не кожну тріщинку в асфальті. Його завдання – перевозити порожні пивні пляшки. Везе скло акуратно, нарікань зі сторони замовників на бій посуду жодного разу не надходило.

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Як і його колега Дойа Арчер із Канзасу, Пауло дос Сантос Лейте не планує йти на пенсію. У планах працювати до того часу, поки дозволить здоров’я. Але він залюбки бере вихідні, щоб гратися з правнуками.

У дідуся семеро дітей – дві дочки та п'ять синів. Один з синів пішов батьківською стежиною і також працює водієм. Щоправда, крутить кермо не в Бразилії, а у США. Чи пов’язані інші діти та внуки з роботою у сфері вантажних або пасажирських перевезень, не повідомляється.

Фото з сімейного архіву Пауло дос Сантос Лейте

Допоки ні Пауло дос Сантос Лейте, ні його діти чи роботодавець заявки до Книги рекордів Гіннеса для проходження офіційної процедури відповідності щодо визнання віку найстарішого далекобійника не подавали. Ймовірно, що сам ветеран-далекобійник таку заявку оформляти не буде – скромняга.