Водій проїхав вісім мільйонів кілометрів без жодного порушення правил дорожнього руху

Зазвичай така зустріч нічого приємного не несе, адже може призвести до стресу, покарання або просто втрати часу. Але у цьому випадку все було зовсім інакше: поліція зупинила водія з нагоди відзначення 8 000 000 безпечно пройдених ним кілометрів. Про це сповіщає офіс шерифа округу Лоренс, США.

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Уоррен Крейн приєднався до Walmart у 1988 році, 36 років тому. Відтоді він керує повнорозмірними автопоїздами, здійснюючи доставлення в супермаркети. Коли він почав цю роботу, Walmart все ще широко використовував тягачі з двигуном під кабіною, які стали менш популярними в Сполучених Штатах на рубежі 1980-х і 1990-х років.

Сьогодні Уоррен їздить на аеродинамічному Freightliner Cacasadia, який за технічними характеристиками стоїть найближче до німецького Mercedes Actros. Скільки саме на цій магістральній фурі він наїздив, не повідомляється.

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Саме за кермом цього Freightliner під охороною поліції Уоррен Крейн мав задоволення перервати стрічку з написом про пройдені 5 мільйонів миль, тобто 8 046 720 кілометрів.

Таку 8-мільйонну кілометрову відстань водій проїхав за 36 років, не спричинивши жодної серйозної аварії. Якщо точніше, то за такий довгий період він не отримав від поліцейських патрулів не те що покарання, а й жодного зауваження.

Це вже другий водій в історії мереж Walmart. Для досягнення такого показника йому в середньому потрібно було проїхати 220 000 кілометрів на рік. Якщо розділити на 365 днів, то це буде щонайменше 602 кілометри кожні 24 години.

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Фото: офіс шерифа округу Лоренс, США