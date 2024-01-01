Водитель проехал восемь миллионов километров без единого нарушения правил дорожного движения

Обычно такая встреча ничего приятного не несет, ведь может привести к стрессу, наказания или просто потери времени. Но в этом случае все было совсем иначе: полиция остановила водителя по случаю празднования 8 000 000 безопасно пройденных им километров. Об этом сообщает офис шерифа округа Лоренс, США.

Читайте также Дальнобойщик проездил на одной машине 63 года и 14 миллионов километров: как они выглядят сейчас

Уоррен Крейн присоединился к Walmart в 1988 году, 36 лет назад. С тех пор он управляет полноразмерными автопоездами, осуществляя доставку в супермаркеты. Когда он начал эту работу, Walmart все еще широко использовал тягачи с двигателем под кабиной, которые стали менее популярными в Соединенных Штатах на рубеже 1980-х и 1990-х годов.

Сегодня Уоррен ездит на аэродинамическом Freightliner Cacasadia, который по техническим характеристикам стоит ближе всего к немецкому Mercedes Actros. Сколько именно на этой магистральной фуре он наездил, не сообщается.

Читайте также В Италии плату за обучение водителей-дальнобойщиков компенсирует государство

Именно за рулем этого Freightliner под охраной полиции Уоррен Крейн имел удовольствие прервать ленту с надписью о пройденных 5 миллионах миль, то есть 8 046 720 километров.

Такое 8-миллионное километровое расстояние водитель проехал за 36 лет, не вызвав ни одной серьезной аварии. Если точнее, то за такой долгий период он не получил от полицейских патрулей не то что наказания, но и ни одного замечания.

Это уже второй водитель в истории сетей Walmart. Для достижения такого показателя ему в среднем нужно было проехать 220 000 километров в год. Если разделить на 365 дней, то это будет минимум 602 километра каждые 24 часа.

Читайте также Какие европейские дороги для дальнобойщиков наиболее опасны

Фото: офис шерифа округа Лоренс, США