Италия в ближайшее время должна существенно сократить дефицит водительских кадров: выставленные ваучеры на обучение и получение водительской категории для работы на тяжелых транспортных средствах разобрали за несколько часов.

Нынешние лицензионные бонусы для подготовки водителей тяжеловесных транспортных средств Министерства инфраструктуры и транспорта достигли рекордных 4,9 миллиона евро. Они покрывают желающим выучиться или переквалифицироваться 80% расходов на получение лицензии, то есть прав соответствующей категории.

Всего Минтрансом Италии выпущено 1950 ваучеров. В течение 4 марта, начиная с 12:00, весь лимит бонусов был исчерпан задолго до конца рабочего дня.

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Бонус позволил гражданам Италии или Европы в возрасте от 18 до 35 лет получить возмещение расходов на получение лицензии и профессиональной квалификации, необходимой для управления транспортными средствами, предназначенными для осуществления деятельности по перевозке людей и грузов. В общем, это права C, C1, CE, C1E, D, D1, DE и D1E и/или квалификационная карточка водителя (CQC).

Ваучер, сгенерированный системой, можно использовать только один раз, он покрывает 80% понесенных расходов, максимум 2500 евро.

Из-за большого дефицита профессиональных водительских кадров страны Евросоюза начали поощрять обучение и переквалификацию своих граждан солидными бонусами, что частично или полностью компенсируют им расходы обучения в автошколах. Фото: Scania

Теперь каждый обладатель полученного ваучера должен будет активировать его не позднее чем через шестьдесят дней после его выдачи в одной из автошкол или учебных заведений, аккредитованных на платформе Министерства, которые должны будут загрузить информацию, касающуюся квалификации.

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Тогда лицензию или CQC необходимо получить в течение восемнадцати месяцев с момента активации. Ваучер выдается только после получения водительских прав. Автошкола для этого заполняет и направляет в Consap (государственного концессионера страховых услуг) электронный счет со ссылками на соответствующий ваучер и сумму, потраченную пользователем.

В течение тридцати дней после получения счета-фактуры Consap оплатит, как уже упоминалось, 80% суммы банковским переводом в автошколу, которая затем перешлет полученную сумму конечному клиенту.