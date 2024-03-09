Італія найближчим часом має суттєво скоротити дефіцит водійських кадрів: виставлені ваучери на навчання й отримання водійської категорії для роботи на важких транспортних засобах розібрали за кілька годин.

Цьогорічні ліцензійні бонуси для підготовки водіїв великовагових транспортних засобів Міністерства інфраструктури та транспорту сягнули рекордних 4,9 мільйона євро. Вони покривають охочим вивчитися чи перекваліфікуватися 80% витрат на отримання ліцензії, тобто прав відповідної категорії.

Всього Мінтрансом Італії випущено 1950 ваучерів. Протягом 4 березня, починаючи з 12:00, весь ліміт бонусів було вичерпано задовго до кінця робочого дня.

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Бонус дозволив громадянам Італії або Європи віком від 18 до 35 років отримати відшкодування витрат на отримання ліцензії та професійної кваліфікації, необхідної для керування транспортними засобами, призначеними для здійснення діяльності з перевезення людей і вантажів. Загалом, це права C, C1, CE, C1E, D, D1, DE та D1E та/або кваліфікаційна картка водія (CQC).

Ваучер, згенерований системою, можна використати лише один раз, він покриває 80% понесених витрат, максимум 2500 євро.

Через великий дефіцит професійних водійських кадрів країни Євросоюзу почали заохочувати навчання та перекваліфікацію своїх громадян солідними бонусами, що частково або повністю компенсують їм витрати навчання в автошколах. Фото: Scania

Тепер кожен володар отриманого ваучера повинен буде активувати його не пізніше ніж через шістдесят днів після його видачі в одній з автошкіл або навчальних закладів, акредитованих на платформі Міністерства, які повинні будуть завантажити інформацію, що стосується кваліфікації.

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Тоді ліцензію або CQC необхідно отримати протягом вісімнадцяти місяців з моменту активації. Ваучер видається тільки після отримання водійських прав. Автошкола для цього заповнює та надсилає до Consap (державного концесіонера страхових послуг) електронний рахунок із посиланнями на відповідний ваучер та суму, витрачену користувачем.

Протягом тридцяти днів після отримання рахунка-фактури Consap оплатить, як уже згадувалося, 80% суми банківським переказом до автошколи, яка потім перешле отриману суму кінцевому клієнту.