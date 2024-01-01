Бразильский 90-летний мужчина может быть старейшим в мире действующим водителем

Как выяснилось, в Рио-де-Жанейро работает дальнобойщиком 90-летний Пауло дос Сантос Лейте, который на целых 10 дней старше рекордсмена американца Дойа Арчера, с которым читатели Авто24 уже знакомы по публикации. Метрические данные бразильца подтверждены и теперь эксперты Книги рекордов Гиннесса могут признать бразильца старейшим водителем-дальнобойщиком планеты, если такая заявка будет подана.

Пауло, уточняет Blog do Caminhoneiro, будет праздновать 91-й год рождения 30 ноября. Возраст солидный, но бросать любимую работу, ветеран не собирается. Он непрерывно водит грузовики с 1960-го, то есть 64 года. Правда, в начале трудовой деятельности работал механиком, но профессия водителя оказалась более привлекательной.

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Сейчас Пауло дос Сантос Лейте водит капотный магистральный тягач Mercedes-Benz LS 1634. Машина мощная, но благодаря гидравлическому усилителю руля легкая в управлении. И хотя сила в руках уже не такая молодая, это очень помогает в работе – 90-летний дедушка охотно крутит руль на маршруте с плечом в 1000 километров.

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Пауло дос Сантос Лейте за рулем

В основном ходит по одному маршруту, дорога знакома, знает не только все повороты, но и едва ли не каждую трещинку в асфальте. Его задача – перевозить пустые пивные бутылки. Везет стекло аккуратно, нареканий со стороны заказчиков на бой посуды ни разу не поступало.

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Как и его коллега Дойа Арчер из Канзаса, Пауло дос Сантос Лейте не планирует уходить на пенсию. В планах работать до тех пор, пока позволит здоровье. Но он охотно берет выходные, чтобы играть с правнуками.

У дедушки семеро детей – две дочери и пять сыновей. Один из сыновей пошел по отцовской тропе и также работает водителем. Правда, крутит руль не в Бразилии, а в США. Связаны ли другие дети и внуки с работой в сфере грузовых или пассажирских перевозок, не сообщается.

Фото из семейного архива Пауло дос Сантос Лейте

Пока ни Пауло дос Сантос Лейте, ни его дети или работодатель заявки в Книгу рекордов Гиннеса для прохождения официальной процедуры соответствия по признанию возраста старейшего дальнобойщика не подавали. Вероятно, что сам ветеран-дальнобойщик такую заявку оформлять не будет – скромняга.