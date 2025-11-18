Британським військовим заборонили говорити в китайських авто: їх можуть прослуховувати

Британське Міноборони наклеїло на сотні службових авто спеціальні попередження — усе через побоювання, що Китай може підслуховувати розмови військових. Про це повідомляє Daily Mail, на яке ми посилаємось у цій публікації.

Чому військові більше не можуть говорити «про роботу» в авто

У Великій Британії службові машини так званого white fleet — це звичайні автомобілі та фургони, які використовуються для пересування між базами, логістики та забезпечення навчань. Тепер всередині кожного з них є дві заборони:

не підключати службові пристрої до автомобіля;

не вести розмов, що виходять за межі грифа OFFICIAL.

І це не формальність. За інформацією британських ЗМІ, спецслужби надали Міноборони прямі попередження: китайські виробники можуть використати софт, GPS-модулі або інші електронні вузли авто, щоб знімати дані або навіть перехоплювати розмови військових.

Звідки взялися такі підозри

Ситуація загострилася після випадку у 2023 році. Тоді в урядовому авто — імовірно тому, яким користувався прем’єр Ріші Сунак — виявили прихований китайський трекер. Скандал змусив уряд терміново переглянути безпекові протоколи.

Після цього:

працівників міністрів додатково перевіряють на зв’язки з Китаєм чи Росією;

радникам рекомендували від’єднати китайські пристрої від держмереж;

Міноборони заборонило китайські електромобілі на чутливих військових об’єктах.

Чому під підозрою саме електромобілі

У британському MoD зараз — 745 електромобілів і 1 414 гібридів. Сучасні EV набагато більш «нафаршировані» підключеними системами: телематикою, навігацією, хмарними сервісами, ПО з віддаленим доступом.

Будь-який із цих елементів може стати точкою входу для стеження. Іншими словами — сам автомобіль може стати мікрофоном.

Як тепер їздять віськові

Депутат Марк Франсуа, який займається оборонними питаннями, заявив, що британський уряд нарешті починає адекватно реагувати на загрозу китайського шпигунства. На його думку, США вже давно діють жорсткіше, а Лондону слід наздоганяти їхній рівень обережності.

У Міністерстві оборони підтверджують: правила оновили спеціально для захисту державної інформації. Заборона стосується всіх службових авто — не лише електричних.

По суті, тепер кожен службовий переїзд військових — це режим тиші, без підключених смартфонів, планшетів чи ноутбуків. Все задля того, щоб навіть випадкові технічні «вуха» не почули нічого зайвого.