В краш-тесті Euro NCAP китайський електромобіль провалився: кузов зім’яло, двері не відкрились

Dongfeng BOX — один із нових «бюджетників» на європейському ринку. Але саме він став найгучнішим розчаруванням останньої серії тестів. Про це свідчить звіт Euro NCAP, який ми аналізуємо у цій публікації.

Що сталось після удару

У frontal offset-тесті, який імітує реальну ДТП авто-об-авто, у кузові BOX посипалися одразу кілька точкових зварювань. Для легкого міського електрокара цей сценарій критичний: якщо зварні шви відриваються, кузов втрачає міцність і деформується значно сильніше.

Це проявилося у тесті з прогресивним деформованим бар’єром — тому самому, який вважається головним індикатором реального ризику лобового зіткнення. Euro NCAP нагадує: саме фронтальні аварії забирають найбільше життів на дорогах.

Після удару двері Dongfeng BOX… не розблокувалися автоматично. Це відразу переносить авто у «зону ризику»: рятувальники можуть втратити дорогоцінні секунди, намагаючись дістатися до постраждалих.



Аналіз манекенів показав ще кілька проблем. Тиск у подушці безпеки керма виявився недостатнім — голова водія вдарилася в кермо. Частина елементів торпедо також може становити небезпеку для колін чи стегон. Ба більше, Dongfeng BOX не має системи, яка б запобігала удару одного пасажира об іншого під час бокового зіткнення — проблема, яку інші виробники вже давно враховують.

У підсумку дорослий захист оцінено на 69%, що для нового електрокара у 2025 році — явно не той рівень, який очікують від машин, що продаються в Європі.



Конкуренти значно безпечніші

Контраст особливо помітний, якщо порівняти Dongfeng BOX з іншими доступними електромобілями. BYD Dolphin Surf, Firefly, MINI Cooper E, Lynk & Co 02, Renault 4 і Renault 5 без проблем отримали чотири або п’ять зірок. Це демонструє, що низька ціна та невеликі розміри авто не є виправданням для слабкої пасивної безпеки.

Euro NCAP прямо заявляє: машина з відірваними точковими швами у лобовому тесті має бути доопрацьована. І робити це виробнику доведеться швидко, якщо він хоче конкурувати на ринку, що стрімко зростає.

Cadillac OPTIQ показав, як треба: п’ять зірок і преміальний запас міцності

У цьому ж раунді тестів американський Cadillac OPTIQ виступив протилежністю китайського «малюка». Компактний електричний SUV отримав максимальні п’ять зірок і високі оцінки в усіх категоріях: від захисту дорослих і дітей до роботи асистентів. Це особливо помітно на фоні історичних провалів американських брендів — Mustang, Wrangler чи Voyager свого часу отримували по одній-дві зірки.

Європейські експерти підкреслюють: OPTIQ довів, що американські виробники можуть виробляти авто, які відповідають жорстким стандартам ЄС.

Volkswagen Group освіжив результати своїх моделей

Також Euro NCAP протестував або переоцінив одразу кілька моделей концерну VW. Audi Q3, Skoda Octavia, Volkswagen Golf та ID.4 збережуть п’ятизірковий рейтинг за новими протоколами 2025 року. Лише компактний T-Cross отримав три зірки — як і Dongfeng BOX, але з менш драматичними проблемами конструкції.

Цікаво, що концерн продовжує інвестувати у безпеку навіть моделей на платформі MQB Evo, яка поступово доживає свій цикл, але все ще продається у великих обсягах в умовах повільнішої електрифікації.

CHERY визнала помилку — і виправила її

Раніше Euro NCAP виявила серйозний недолік у бокових подушках CHERY TIGGO 7 та 8: вони не захищали голову дитини у разі бокового удару. Навіть після повторного тесту проблему не усунули. У результаті виробник переглянув конструкцію, оновив систему — і вже в останніх випробуваннях TIGGO отримав п’ять зірок.

Euro NCAP звертає увагу, що це приклад правильної реакції виробника: швидкої та ефективної.