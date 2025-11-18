Британским военным запретили говорить в китайских авто: их могут прослушивать

Британское Минобороны наклеило на сотни служебных авто специальные предупреждения - все из-за опасений, что Китай может подслушивать разговоры военных. Об этом сообщает Daily Mail, на которое мы ссылаемся в этой публикации.

Также интересно китайский автомобиль провалился в краш-тесте

Почему военные больше не могут говорить "о работе" в авто

В Великобритании служебные машины так называемого white fleet - это обычные автомобили и фургоны, которые используются для передвижения между базами, логистики и обеспечения учений. Теперь внутри каждого из них есть два запрета:

не подключать служебные устройства к автомобилю;

не вести разговоров, выходящих за пределы грифа OFFICIAL.

И это не формальность. По информации британских СМИ, спецслужбы предоставили Минобороны прямые предупреждения: китайские производители могут использовать софт, GPS-модули или другие электронные узлы авто, чтобы снимать данные или даже перехватывать разговоры военных.

Откуда взялись такие подозрения

Ситуация обострилась после случая в 2023 году. Тогда в правительственном авто - предположительно том, которым пользовался премьер Риши Сунак - обнаружили скрытый китайский трекер. Скандал заставил правительство срочно пересмотреть протоколы безопасности.

После этого:

работников министров дополнительно проверяют на связи с Китаем или Россией;

советникам рекомендовали отсоединить китайские устройства от госсетей;

Минобороны запретило китайские электромобили на чувствительных военных объектах.

Кстати выбираем автомобиль для родителей

Почему под подозрением именно электромобили

В британском MoD сейчас - 745 электромобилей и 1 414 гибридов. Современные EV гораздо более "нафаршированы" подключенными системами: телематикой, навигацией, облачными сервисами, ПО с удаленным доступом.

Любой из этих элементов может стать точкой входа для слежки. Другими словами - сам автомобиль может стать микрофоном.

Как теперь ездят военные

Депутат Марк Франсуа, который занимается оборонными вопросами, заявил, что британское правительство наконец начинает адекватно реагировать на угрозу китайского шпионажа. По его мнению, США уже давно действуют жестче, а Лондону следует догонять их уровень осторожности.

В Министерстве обороны подтверждают: правила обновили специально для защиты государственной информации. Запрет касается всех служебных авто - не только электрических.

По сути, теперь каждый служебный переезд военных - это режим тишины, без подключенных смартфонов, планшетов или ноутбуков. Все для того, чтобы даже случайные технические "уши" не услышали ничего лишнего.