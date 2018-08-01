Такого атмосферника у часи електрокарів і гібридів, мабуть, більше ні в кого немає.

Британська інжинірингова компанія Cosworth розробила 6,5-літровий V12 для Aston Martin Valkyrie, котрий обіцяє стати одним з кращих безнаддувних моторів сучасності.

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Фото: Aston Martin Valkyrie / Aston Martin

У інтерв’ю виданню Road & Track представник фірми похвалився: “Ми знамениті за побиття рекордів і наш останній двигун для Aston Martin Valkyrie – 6,5-літровий V12, стане найпотужнішим у світі атмосферником”. Менеджер Cosworth додав, що потужність двигуна буде 1130 “коней”.

Це дуже вражаюча цифра для безнаддувного двигуна. Однак це може бути неправдою. Точніше, не усією правдою. Якщо згадати Valkyrie AMR Pro, показаний на Женевському автосалоні раніше цього року, то цей суперкар мав гібридну силову установку потужністю більше 1100 к.с. Це дозволяє припустити, що й цього разу мова йде про поєдання бензинового та електричного двигунів, котрі разом продукуватимуть 1130 к.с.

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