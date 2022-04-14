Міністр інфраструктури повідомив, що чоловіків, які будуть зайняті у відновленні автошляхів, на війну мобілізовувати не будуть.

"Українські міста, які постраждали внаслідок війни, можна відновити протягом двох років, – заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков в інтерв'ю НВ. – Для цього знадобиться фінансування та робоча сила".

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Кубраков не виключає, що чоловіків призовного віку, яких необхідно буде залучити до будівництва, доведеться бронювати від служби в ЗСУ:

"Я думаю, що саме для частини якихось людей буде бронювання. Так само як було, наприклад, із водіями вантажівок у логістичних компаніях. У перші дні вони також зіштовхнулися з цією проблемою, що є вантажівки, є мережі супермаркетів, яким потрібно перевозити продукти, але немає водіїв", – розповідає міністр.

Для людини це означає, що вона займатиметься виключно тими завданнями, для яких заброньована державою та ні чим іншою. В тому числі не підлягає мобілізації.

Втім, нещодавно прикордонники почали виявляти тих чоловіків, які хотіли виїхати з України як далекобійники.