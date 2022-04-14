Министр инфраструктуры сообщил, что мужчин, которые будут заняты в восстановлении автодорог, на войну мобилизовывать не будут.

"Украинские города, которые пострадали в результате войны, можно восстановить в течение двух лет, – заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в интервью НВ. – Для этого понадобится финансирование и рабочая сила".

Кстати когда будет открыта Житомирская трасса М-06?

Кубраков не исключает, что мужчин призывного возраста, которых необходимо будет привлечь к строительству, придется бронировать от службы в ВСУ:

"Я думаю, что именно для части каких-то людей будет бронирование. Так же как было, например, с водителями грузовиков в логистических компаниях. В первые дни они также столкнулись с этой проблемой, что есть грузовики, есть сети супермаркетов, которым нужно перевозить продукты, но нет водителей", – рассказывает министр.

Для человека это означает, что он будет заниматься исключительно теми задачами, для которых забронирован государством и ни чем другим. В том числе не подлежит мобилизации.

Впрочем, недавно пограничники начали выявлять тех мужчин, которые хотели уехать из Украины как дальнобойщики.