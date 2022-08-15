У Мережу потрапили шпигунські фотографії нової моделі BYD вартістю понад сто тисяч доларів.

Наприкінці травня китайська компанія BYD, яка стала світовим лідером з продажу електромобілів, оголосила про створення преміального суббренду.

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Автомобілі нової марки стануть найдорожчими в лінійці автовиробника: за попередніми даними, вони коштуватимуть від 800 тисяч до 1,5 мільйона юанів ($120-220 тис). У розпорядженні CarNewsChina опинилися шпигунські фотографії прототипу майбутнього кросовера, який називають "китайським конкурентом Mercedes-Benz G-Class". Судячи з знімків, він отримає незвичайний 20-дюймовий екран у салоні.

BYD досі не оголосила назву майбутнього люксового суббренду, проте китайські ЗМІ припускають, що його назвуть Xingkong (синкун, що перекладається як "зоряне небо"). Першим електромобілем нової марки стане позашляховик, який дебютує вже у четвертому кварталі цього року і стане на конвеєр у першій половині 2023-го. Саме цей автомобіль і зображений на свіжих шпигунських фотографіях.

Це великий позашляховик з коробчатим кузовом, високим капотом, масивними радіаторними гратами і запаскою, винесеною на п'яті двері на кшталт "мерседесовського" G-Class. Дизайн автомобіля можна описати словом "брутальний" і навіть "утилітарний", проте без сучасних трендів не обійшлося - можна помітити, що у нього висувні ручки. CarNewsChina зазначає, що кузов ще далекий від серійного - наприклад, оптику прототипу начебто запозичили в іншої моделі.

Інтер'єр теж виглядає "сирим", проте деякі цікаві деталі на фотографіях все ж таки є. Наприклад, поки безіменний позашляховик має величезний інтегрований дисплей мультимедійної системи злегка вигнутої форми – його діагональ становить не менше 20 дюймів. Панель приладів цифрова, а дефлектори вентиляції химерно піднімаються над передньою панеллю. Триспицеве рульове колесо зрізане знизу.

Відомо, що ця модель матиме повністю електричну версію, в основу якої ляже платформа BYD 4.0 – це архітектура нового покоління, тоді як нинішні електрокари марки базуються на візку BYD 3.0.