В Сеть попали шпионские фотографии новой модели BYD стоимостью более ста тысяч долларов.

В конце мая китайская компания BYD, ставшая мировым лидером по продажам электромобилей, объявила о создании премиального суббренда.

Читайте также: Китайский BYD стал дороже, чем Volkswagen

Автомобили новой марки станут самыми дорогими в линейке автопроизводителя: по предварительным данным, они будут стоить от 800 тысяч до 1,5 миллиона юаней ($120 – 220 тыс.). В распоряжении CarNewsChina оказались шпионские фотографии прототипа будущего кроссовера, который называют "китайским конкурентом Mercedes-Benz G-Class". Судя по снимкам, он получит необычный 20-дюймовый экран в салоне.

BYD до сих пор не объявила название будущего люксового суббренда, однако китайские СМИ предполагают, что его назовут Xingkong (синкун, что переводится как "звездное небо"). Первым электромобилем новой марки станет внедорожник, который дебютирует уже в четвертом квартале этого года и станет на конвейер в первой половине 2023-го. Именно этот автомобиль и изображен на новых шпионских фотографиях.

Это большой внедорожник с коробчатым кузовом, высоким капотом, массивной радиаторной решеткой и запаской, вынесенной на пятую дверь вроде "мерседесовского" G-Class. Дизайн автомобиля можно описать словом "брутальный" и даже "утилитарный", однако без современных трендов не обошлось – можно заметить, что у него выдвижные ручки. CarNewsChina отмечает, что кузов еще далек от серийного – например, оптику прототипа вроде бы позаимствовали у другой модели.

Интерьер тоже выглядит "сырым", однако некоторые интересные детали на фотографиях все-таки есть. К примеру, пока безымянный внедорожник имеет огромный интегрированный дисплей мультимедийной системы слегка изогнутой формы – его диагональ составляет не менее 20 дюймов. Приборная панель цифровая, а дефлекторы вентиляции причудливо поднимаются над передней панелью. Трехспицевое рулевое колесо срезано снизу.

Известно, что эта модель будет полностью электрической версией, в основу которой ляжет платформа BYD 4.0 – это архитектура нового поколения, тогда как нынешние электрокары марки базируются на платформе BYD 3.0.