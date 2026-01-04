BYD випередила Tesla за кількістю проданих електромобілів

Автовиробник BYD наблизився до історичного рубежу, який ще кілька років тому здавався недосяжним. За підсумками 2025 року компанія має всі шанси стати найбільшим у світі продавцем електромобілів на акумуляторних батареях, обійшовши Tesla, пише bbc.com.

Рекордні показники BYD

За офіційною заявою компанії, у 2025 році BYD збільшила продажі електромобілів майже на 28 відсотків і реалізувала понад 2,25 мільйона машин. Найкращий результат у світовій індустрії електротранспорту та чіткий сигнал про зміну балансу сил на глобальному ринку.

Для порівняння, аналітики прогнозують, що Tesla за підсумками 2025 року продасть близько 1,65 мільйона автомобілів. Остаточні дані компанія що зареєстрована в американській юрисдикції має оприлюднити найближчим часом, однак навіть попередні оцінки свідчать про суттєве відставання від китайського конкурента.

Складний рік для Tesla

2025 рік став для Tesla одним із найнапруженіших за останній час. Компанія зіткнулася одразу з кількома викликами: неоднозначною реакцією ринку на оновлення модельного ряду, зростанням конкуренції з боку китайських брендів, а також ризиками, пов’язаними з політичною активністю Ілона Маска.

Продажі Tesla особливо відчутно просіли в першому кварталі 2025 року на тлі негативної реакції частини споживачів на співпрацю Маска з владою США. Додаткове занепокоєння інвесторів викликала надмірна завантаженість мільярдера іншими проектами, зокрема керівництвом соціальною мережею X, компанією SpaceX, The Boring Company та участю в урядових ініціативах.

У відповідь Маск пообіцяв суттєво скоротити свою роль у державних структурах і зосередитися на розвитку Tesla, однак ринок поки що залишається стриманим у своїх очікуваннях.

Ціновий тиск і китайський фактор

Однією з ключових причин успіху BYD стала цінова політика. Китайські виробники, зокрема BYD, Geely та MG, пропонують електромобілі за цінами, помітно нижчими за продукцію західних брендів. Це створює серйозний тиск на традиційних гравців ринку.

Tesla змушена була реагувати на цю конкуренцію, запустивши у жовтні дешевші версії своїх двох найпопулярніших моделей у США. Однак цей крок поки що не компенсував загального уповільнення темпів зростання.

Глобальна експансія BYD

Попри те що темпи зростання продажів BYD у 2025 році стали найнижчими за останні п’ять років через наджорстку конкуренцію в Китаї, компанія зберігає статус світового лідера завдяки активній міжнародній експансії. Особливо швидко BYD розширює присутність у Латинській Америці, Південно-Східній Азії та Європі.

Навіть запровадження підвищених мит на китайські електромобілі в низці країн не зупинило цей процес. У жовтні компанія повідомила, що Велика Британія стала її найбільшим ринком за межами Китаю. Продажі BYD у цій країні зросли на 880 відсотків за рік, насамперед завдяки високому попиту на плагін-гібридну версію кросовера Seal U.

Стратегічний контекст

Лідерство BYD у світових продажах електромобілів може стати символом глибших змін у глобальній автомобільній індустрії. Китайські виробники дедалі активніше переходять від ролі локальних гравців до статусу системних світових лідерів, поєднуючи масштаб виробництва, технології та цінову доступність.

Для Tesla це означає необхідність не лише технологічних проривів у сферах автономного водіння, роботаксі та гуманоїдних роботів Optimus, а й відновлення довіри інвесторів і споживачів до стабільності управління компанією.