BYD опередила Tesla по количеству проданных электромобилей

Автопроизводитель BYD приблизился к историческому рубежу, который еще несколько лет назад казался недостижимым. По итогам 2025 года компания имеет все шансы стать крупнейшим в мире продавцом электромобилей на аккумуляторных батареях, обойдя Tesla, пишет bbc.com.

Рекордные показатели BYD

По официальному заявлению компании, в 2025 году BYD увеличила продажи электромобилей почти на 28 процентов и реализовала более 2,25 миллиона машин. Лучший результат в мировой индустрии электротранспорта и четкий сигнал об изменении баланса сил на глобальном рынке.

Для сравнения, аналитики прогнозируют, что Tesla по итогам 2025 года продаст около 1,65 миллиона автомобилей. Окончательные данные компания зарегистрированная в американской юрисдикции должна обнародовать в ближайшее время, однако даже предварительные оценки свидетельствуют о существенном отставании от китайского конкурента.

Сложный год для Tesla

2025 год стал для Tesla одним из самых напряженных за последнее время. Компания столкнулась сразу с несколькими вызовами: неоднозначной реакцией рынка на обновление модельного ряда, ростом конкуренции со стороны китайских брендов, а также рисками, связанными с политической активностью Илона Маска.

Продажи Tesla особенно ощутимо просели в первом квартале 2025 года на фоне негативной реакции части потребителей на сотрудничество Маска с властями США. Дополнительное беспокойство инвесторов вызвала чрезмерная загруженность миллиардера другими проектами, в частности руководством социальной сетью X, компанией SpaceX, The Boring Company и участием в правительственных инициативах.

В ответ Маск пообещал существенно сократить свою роль в государственных структурах и сосредоточиться на развитии Tesla, однако рынок пока остается сдержанным в своих ожиданиях.

Ценовое давление и китайский фактор

Одной из ключевых причин успеха BYD стала ценовая политика. Китайские производители, в частности BYD, Geely и MG, предлагают электромобили по ценам, заметно ниже продукции западных брендов. Это создает серьезное давление на традиционных игроков рынка.

Tesla вынуждена была реагировать на эту конкуренцию, запустив в октябре более дешевые версии своих двух самых популярных моделей в США. Однако этот шаг пока не компенсировал общего замедления темпов роста.

Глобальная экспансия BYD

Несмотря на то что темпы роста продаж BYD в 2025 году стали самыми низкими за последние пять лет из-за сверхжесткой конкуренции в Китае, компания сохраняет статус мирового лидера благодаря активной международной экспансии. Особенно быстро BYD расширяет присутствие в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Европе.

Даже введение повышенных пошлин на китайские электромобили в ряде стран не остановило этот процесс. В октябре компания сообщила, что Великобритания стала ее крупнейшим рынком за пределами Китая. Продажи BYD в этой стране выросли на 880 процентов за год, прежде всего благодаря высокому спросу на плагин-гибридную версию кроссовера Seal U.

Стратегический контекст

Лидерство BYD в мировых продажах электромобилей может стать символом более глубоких изменений в глобальной автомобильной индустрии. Китайские производители все активнее переходят от роли локальных игроков к статусу системных мировых лидеров, сочетая масштаб производства, технологии и ценовую доступность.

Для Tesla это означает необходимость не только технологических прорывов в сферах автономного вождения, роботакси и гуманоидных роботов Optimus, но и восстановление доверия инвесторов и потребителей к стабильности управления компанией.