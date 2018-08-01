"Щоб ви розуміли, хлопці, у нас весілля! Ми на зустрічній і їдемо за моєю нареченою й майбутньою дружиною. Нам усе по...!"

Неповага до оточуючих – норма у середовищі таких людей, як ці веселі молодята. Цікаво, якими будуть стосунки у майбутній родині та якими будуть нащадки в цього подружжя?

Це відео було знято у Калінінграді. Відеозапис з абсолютно хамською поведінкою на дорозі поширив у соцмережах сам автор – він же наречений. Весільний кортеж їхав по зустрічній смузі, порушуючи усі можливі правила. Золота молодь куражилась на повну! Втім, якщо звернути увагу на якість відео, виникають сумніви у тому, що мова йде про заможних людей.

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На записі видно, окрім іншого, що на пішоходному переході з-під коліс буквально вистрибнула літня пара, яка переходила дорогу за правилами й у встановлено місці.

“Щоб ви розуміли, хлопці, у нас весілля! Ми на зустрічній і їдемо за моєю нареченою і майбутньою дружиною. Нам усе по...!” – радісно говорить на камеру винуватець торжества злегка заплітаючи язиком. Наречений сам знімав відео, а потім сам же й виклав його у інтернет, певно, пишаючись такою пригодою.

На щастя нахабна поведінка на дорозі такої великої групи привернула увагу охоронців правопорядку і вони зупинили кавалькаду, провели повну перевірку, склали кілька протоколів і таке інше. А наречений у цей момент виглядав зовсім не таким хвацьким парубком, як за кілька хвилин до того.

У результаті гулянки чотири водії отримали адміністративні протоколи, справи передані до суду. Їм загрожує позбавлення права керування автомобілем строком до 6 місяців.

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