"Учора обіцяв купити будинок, а сьогодні вже з новою пасією"

Знехтувана дружина випадково упіймала чоловіка на гарячому, побачивши його у машині з іншою. Маючи усі бідстави для обурення, жінка виплеснула свій гнів на… машину.

Мелодраматична історія трапилась у місті Нанцзін в Китаї, повідомляє DailyМail. За свідченнями очевидців, жінка, помітивши свого обранця у машині з іншою, спочатку хотіла відкрити пасажирські дверцята та витягти нахабну суперницю, однак її чоловік заблокував двері, тож відкрити їх не вдалось. Жінка не розгубилась і застрибнула на капот автомобіля, прихопивши з собою якусь палицю. Та й чоловік не спасував – хтивець дав газу і повіз дружину на капоті під її лемент. Вимагаючи відкрити машину, ошукана дружина щосили лупила шибку седана, аж поки та не луснула.

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“Учора ми з тобою вибирали будинок, аби купити й жити разом, а сьогодні я бачу тебе з коханкою?!”, – кричала зраджена жінка. “Відкрий дверцята! Відкрий бісові дверцята! А ти – виходь з машини!”, – зверталась вона до обох сластолюбців.

У якийсь момент у сімейну чвару втрутились перехожі. Лише після того, як скло розбилось, водій зупинився, а хтось з перехожих відкрив двері. У відкриті дверцята машини вони вигукували до молодиці на пасажирському сидінні “ганьба тобі, ганьба!”, тоді як чоловік намагався вгамувати свою дружину. Розправі ж над суперницею завадили поліцейські, що саме вчасно нагодились на місце пригоди. У результаті увесь любовний трикутник відправився у поліцейський відділок для з’ясування обставин.

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