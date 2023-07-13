4,5 секунди до «сотні» та 400 км без підзарядки: розсекречено Caterham Project V.

Компанія Caterham показала незвичайне тримісне купе Project V. Повноцінний публічний дебют нової моделі відбудеться на Фестивалі швидкості у Гудвуді, який відбудеться 14-16 липня. А поки Caterham розсекретив новинку на офіційних фотографіях, оприлюднив технічні характеристики та динамічні показники.

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Project V, який рухає 268-сильний електромотор на задній осі, розганяється з місця до «сотні» за 4,5 секунди, розвиває максимальну швидкість 230 кілометрів на годину і проїжджає на одному заряді батареї 400 кілометрів.

Project V поки що знаходиться в статусі прототипу, серійна ж версія може з'явитися на ринку через два-три роки. За дизайн концепту відповідало ательє Italdesign, а роботу над проектом очолював шеф-стиліст Caterham Антоні Жанарелі. Зовні новинка не схожа на сучасні автомобілі марки - у купе невластивий бренду обтічний кузов, а салон розрахований на трьох осіб (два крісла встановлені спереду та одне ззаду). Однак серійний варіант, швидше за все, матиме повноцінний задній диван.

У салоні на передній панелі встановлений сучасний тачскрин, при цьому більшість перемикачів та кнопок – фізичні, а не сенсорні. Панель приладів цифрова, але обрамлена класичними колодязями. Заявлено систему вибору режимів руху з трьома пресетами та регульовану підвіску.

У рух купе наводить електрична силова установка: електродвигун потужністю 268 кінських сил встановлений на задній осі. Його живить батарея ємністю 55 кіловат-годин, яка забезпечує запас ходу 400 кілометрів. Передбачена можливість швидкого заряджання - у цьому випадку поповнити запас енергії з 20 до 80 відсотків можна за 15 хвилин.

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Серійний Project V планується випустити в 2025 або 2026 році - з великою ймовірністю, для "товарної" моделі виберуть іншу назву. Вона продаватиметься паралельно з родстерами Seven.