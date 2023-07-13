4,5 секунды до сотни и 400 км без подзарядки: рассекречен Caterham Project V.

Компания Caterham показала необычное трехместное купе Project V. Полноценный публичный дебют новой модели состоится на фестивале скорости в Гудвуде, который состоится 14-16 июля. Пока Caterham рассекретил новинку на официальных фотографиях, обнародовал технические характеристики и динамические показатели.

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Project V, который двигает 268-сильный электромотор на задней оси, разгоняется с места до сотни за 4,5 секунды, развивает максимальную скорость 230 километров в час и проезжает на одном заряде батареи 400 километров.

Project V пока находится в статусе прототипа, серийная же версия может появиться на рынке через два-три года. За дизайн концепта отвечало ателье Italdesign, а работу над проектом возглавлял шеф-стилист Caterham Антони Жанарели. Внешне новинка не похожа на современные автомобили марки – у купе несвойственный бренду обтекаемый кузов, а салон рассчитан на трех человек (два кресла установлены спереди и одно сзади). Однако серийный вариант, скорее всего, будет иметь полноценный задний диван.

В салоне на передней панели установлен современный тачскрин, при этом большинство переключателей и кнопок – физические, а не сенсорные. Приборная панель цифровая, но обрамленная классическими колодцами. Заявлена система выбора режимов движения с тремя пресетами и регулируемая подвеска.

В движение купе приводит электрическая силовая установка: электродвигатель мощностью 268 лошадиных сил установлен на задней оси. Его питает батарея емкостью 55 киловатт-часов, обеспечивающая запас хода 400 километров. Предусмотрена возможность быстрой зарядки – в этом случае пополнить запас энергии с 20 до 80 процентов можно за 15 минут.

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Серийный Project V планируется выпустить в 2025 или 2026 году – с большой вероятностью, для "товарной" модели выберут другое название. Она будет продаваться параллельно с родстерами Seven.