Чехи почали копати тунель, що веде до Польщі

Копають у південному порталі, розташованому поблизу так званого Мертвого озера, куди традиційно везуть попіл з розташованої неподалік електростанції. Підготовчі земляні роботи стартували торік (див. відео нижче), але сам тунель почали пробивати тільки зараз. Про це розповідається в публікації novinky.cz.

Тунель є частиною 21-кілометрової ділянки автодороги між Трутновом та кордоном з Польщею. Разом з тунелем Поржічі це одна з найвимогливіших його ділянок.

Півкілометрове "метро" приведе в Польщу

Зазначається, що обидві двосмугові труби тунелю Опєвні матимуть довжину 492 метри. Щоб завершити все вчасно, роботи будуть проводитися безперервно, вдень і вночі, включаючи вихідні.

За тризмінного режиму роботи тунельнопрохідницькі машині рухатимуться із середньою швидкістю шість метрів на день. Це вимагає достатньої кількості кваліфікованих техніків та робітників.

Церемоніал початку будівництва тунелю. Фото: Людмила Злабкова

Окрім тунелю, будуть ще й мости

Під час одночасного проходження робіт в обох тунелях на об'єкті працюватиме приблизно 120 робітників.

"Окрім цих двох тунелів, будівництво також включає двадцять вісім мостових конструкцій або десять шумозахисних бар'єрів. Ціла чверть нової автомагістралі проходитиме по мостах або в тунелях. Роботи виконуються на складній місцевості та в екстремальних кліматичних умовах", – зазначив директор MI Roads Зденек Людвік.

Таких тунелів у Чехії десятки

Нині на чеських автомагістралях є двадцять тунелів. Коли в країні буде завершено будівництво основної мережі автомагістралей, загалом на автомагістралях та дорогах першого класу має бути шістдесят вісім тунелів.

Експлуатація кожного з них, включаючи енергозабезпечення та технічне обслуговування, коштує приблизно 20 мільйонів крон (34 млн грн) щорічно.

Швидкість під землею буде 100 км/год

Упродовж багатьох років їх будували за технічними стандартами швидкості транспорту 80 км/год, але сьогодні уже діють тунелі, в яких які можна рухатися зі швидкістю 100 км/год. До них належать тунель Валік на трасі D5 поблизу Пльзеня, тунелі Паненська та Лібоучець на трасі D8 або тунель Погорка в Чеських Будейовицях на трасі D3.

"Ми вже будуємо всі нові тунелі для швидкості сто кілометрів, а також переобладнаємо тунелі, які реконструюємо, під цю швидкість. Таким чином ми хотіли б поступово підвищити швидкість у всіх наших тунелях, які експлуатуються в Чеській Республіці", – сказав Радек Матл, генеральний директор Дирекції доріг та автомагістралей.