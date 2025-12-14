Найглибшу підводну автодорогу у світі будують в Норвегії

Загалом двотрубна штучна тунельна конструкція завдовжки 26,7 кілометра пролягатиме в деяких місцях підводного шляху на глибині до 392 метрів.

За повідомленням Interesting Engineering , підводна дорога стане новим світовим рекордом, об’єднавши ключові норвезькі міста Ставангер і Хаугесунд.

Ніні між цими комунами діє поромне сполучення. Після запланованого завершення будівництва у 2033 році дорога між згаданими вище містами займатиме не більше 40 хвилин. Це суттєво покращить логістику всього регіону.

Кошторис сягнув 2,4 мільярда доларів

Проєкт є частиною великої автомагістралі E39 — транспортного коридору уздовж західного узбережжя Норвегії та Данії. Rogfast забезпечує швидке та екологічне пересування.

За контрактом роботи веде шведська компанія Skanska AB. Вартість проєкту – близько 25 млрд норвезьких крон (2,4 млрд доларів).

Схематична модель тунелю у вертикальній проєкції моря, його дна та підземно-підводного залягання тунельних ниток автодороги. Фото: Skanska

Безпека в тунелі передусім

Тунель матиме дві паралельні труби по дві смуги в кожній. Усі напрямки підводної автодороги матимуть між собою оснащені аварійні переходи та сучасну систему вентиляції.

На глибині 260 метрів будівельники споруджують унікальне підземне кільце, що забезпечує доступ до острова Квітсей — найменшої комуни країни.

Інженери використовують найсучасніші технології: лазерні сканери, які сягають точності в кілька сантиметрів, створюють цифровий двійник тунелю в реальному часі.

Rogfast стане найглибшим у світі підводним автомобільним тунелем з першою у світі кільцевою транспортною розв'язкою кожного з тунелів. Фото: Сканська

Порівняння з іншими тунелями

найдовший у світі підводний залізничний тунель – Сейкан у Японії (53,85 км, із них 23,3 км під водою);

тунель під Ла-Маншем (50,46 км, внизу 37,9 км під водою) з боку Англії і Франції;

Rogfast буде коротшим, але значно глибшим: його нижня точка – 392 м проти 240 м у Сейкана і 115 м у Ла-Маншу.

Дорога підводним тунелем займає 35-40 хвилин, скоротить час у дорозі на одинадцять годин та усуне об'їзди, викликані негодою. Фото: Skanska

В умовах нечуваного тиску води

Будівництво ведеться під значним тиском води та постійним ризиком соляних проривів.

Команди працюють у надскладних умовах, розробляючи передові методи герметизації та безпечного утримання конструкції.

Попри труднощі, Rogfast обіцяє стати еталонним зразком інженерної майстерності та ключовою транспортною артерією Норвегії.

Він не тільки скоротить час у дорозі, а й сприятиме зниженню викидів та розвитку регіональної економіки.

З допуском не більше 5 сантиметрів

Будівництво тунелю такої довжини під морем створює декілька технологічних труднощів. Як і багато сучасних тунелів, для економії часу Rogfast будують одночасно з обох кінців.

Завдання поставлене чітко: дві будівельні бригади повинні зустрітися точно в одному місці з дозволеною похибкою сходження тунелів не більше 5 сантиметрів. Такий 5-сантиметровий запас допуску є одним із найсуворіших у світі.

Для забезпечення точного з'єднання двох кінців тунелю використовується лазерне вимірювальне обладнання. Фото: Skanska

Досягнення такого рівня точності вимагає ретельних вимірювань за допомогою лазерів та іншого складного обладнання. Обертовий дзеркальний лазерний сканер вимірює щойно викопану частину тунелю, збираючи 2 мільйони точок даних на секунду.