Самую глубокую подводную автодорогу в мире строят в Норвегии

Двухтрубная искусственная туннельная конструкция длиной 26,7 километра будет пролегать в некоторых местах подводного пути на глубине до 392 метров.

По сообщению Interesting Engineering , подводная дорога станет новым мировым рекордом, объединив ключевые норвежские города Ставангер и Хаугесунд.

Сейчас между этими коммунами действует паромное сообщение. После запланированного завершения строительства в 2033 году дорога между упомянутыми выше городами будет занимать не более 40 минут. Это существенно улучшит логистику всего региона.

Смета достигла 2,4 миллиарда долларов

Проект является частью большой автомагистрали E39 – транспортного коридора вдоль западного побережья Норвегии и Дании. Rogfast обеспечивает быстрое и экологическое передвижение.

По контракту работы ведет шведская компания Skanska AB. Стоимость проекта – около 25 млрд норвежских крон (2,4 млрд долларов).

Схематическая модель тоннеля в вертикальной проекции моря, его дна и подземно-подводного залегания туннельных нитей автодороги. Фото: Skanska

Безопасность в тоннеле прежде всего

Тоннель будет иметь две параллельные трубы по две полосы в каждой. Все направления подводной автодороги будут иметь между собой оснащенные аварийные переходы и современную систему вентиляции.

На глубине 260 метров строители сооружают уникальное подземное кольцо, обеспечивающее доступ к острову Квитсей – самой маленькой коммуны страны.

Инженеры используют самые современные технологии: лазерные сканеры, которые достигают точности в несколько сантиметров, создают цифровой двойник тоннеля в реальном времени.

Rogfast станет самым глубоким на планете подводным автомобильным тоннелем с первой в мире кольцевой транспортной развязкой каждого из тоннелей. Фото: Сканска

Сравнение с другими туннелями

самый длинный в мире подводный железнодорожный тоннель – Сейкан в Японии (53,85 км, из них 23,3 км под водой);

тоннель под Ла-Маншем (50,46 км, внизу 37,9 км под водой) со стороны Англии и Франции;

Rogfast будет короче, но значительно глубже: его нижняя точка – 392 м против 240 м у Сейкана и 115 м у Ла-Манша.

Дорога по подводному тоннелю будет занимать 35-40 минут, сократит время в пути на одиннадцать часов и устранит объезды, вызванные непогодой. Фото: Skanska

В условиях неслыханного давления воды

Строительство ведется под значительным давлением воды и постоянным риском соляных прорывов.

Команды работают в сверхсложных условиях, разрабатывая передовые методы герметизации и безопасного содержания конструкции.

Несмотря на трудности, Rogfast обещает стать эталонным образцом инженерного мастерства и ключевой транспортной артерией Норвегии.

Он не только сократит время в пути, но и будет способствовать снижению выбросов и развитию региональной экономики.

С допуском не более 5 сантиметров

Строительство тоннеля такой длины под морем создает несколько технологических трудностей, но работа идет. Как и многие современные тоннели, для экономии времени Rogfast строят одновременно с обоих концов.

Задача поставлена четко: две строительные бригады должны встретиться точно в одном месте с разрешенной погрешностью схождения тоннелей не более 5 сантиметров. Такой 5-сантиметровый запас допуска является одним из самых строгих в мире.

Для обеспечения точного соединения двух концов тоннеля используется лазерное измерительное оборудование. Фото: Skanska

Достижение такого уровня точности требует тщательных измерений с помощью лазеров и другого сложного оборудования. Вращающийся зеркальный лазерный сканер измеряет только что выкопанную часть туннеля, собирая 2 миллиона точек данных в секунду.