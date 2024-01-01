Спека відправить усі фури на узбіччя, але декому випаде карт-бланш

Це запроваджується для збереження дорожнього покриття: розпечений на сонці асфальт під впливом великовагового транспорту швидко виводить дорогу з ладу. Саме тому вантажівкам заборонено рухатися по автошляхах при температурних показниках повітря понад +28 градусів за Цельсієм.

Як повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, ця пересторога стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.

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Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Обмеження не застосовуються для транспортних засобів, що використовуються для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, військових вантажів, товарів подвійного призначення та/або майна для потреб оборони тощо.

Поєднання знаків заборони та інформаційних табличок задля своєчасного сповіщення водіїв про сезонне обмеження руху великовагових вантажівок. Фото: Держвідновлення

Водії вантажного транспорту керуються встановленими на автомобільних дорогах загального користування державного значення відповідними заборонними дорожніми знаками та інформаційними щитами.

Про застосування зазначених обмежень та місць розміщення тимчасових майданчиків проінформують відповідні органи виконавчої влади та асоціації автомобільних перевізників. Вони діють та вживають заходів для збереження дорожнього покриття відповідно до вимог Законів України "Про дорожній рух" та "Про автомобільні дороги" та Постанови КМУ № 879 "Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування".

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Умови та режими тимчасових обмежень будуть переглядатися залежно від прогнозованої та фактичної температури повітря.