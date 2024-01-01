Жара отправит все фуры на обочину, но кое-кому выпадет карт-бланш

Это вводится для сохранения дорожного покрытия: раскаленный на солнце асфальт под воздействием тяжеловесного транспорта быстро выводит дорогу из строя. Именно поэтому грузовикам запрещено двигаться по автодорогам при температурных показателях воздуха более +28 градусов по Цельсию.

Как сообщает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, это предостережение касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.

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Переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Ограничения не применяются для транспортных средств, которые используются для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций или осуществляющих перевозки опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы, военных грузов, товаров двойного назначения и/или имущества для нужд обороны и прочее.

Сочетание знаков запрета и информационных табличек для своевременного оповещения водителей о сезонном ограничении движения тяжеловесных грузовиков. Фото: Госвосстановление

Водители грузового транспорта руководствуются установленными на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения соответствующими запрещающими дорожными знаками и информационными щитами.

О применении указанных ограничений и мест размещения временных площадок проинформируют соответствующие органы исполнительной власти и ассоциации автомобильных перевозчиков. Они действуют и принимают меры для сохранения дорожного покрытия в соответствии с требованиями Законов Украины "О дорожном движении" и "Об автомобильных дорогах" и Постановления КМУ № 879 "О мерах по сохранению автомобильных дорог общего пользования".

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Условия и режимы временных ограничений будут пересматриваться в зависимости от прогнозируемой и фактической температуры воздуха.