Когда в кошельке на учете каждая гривна, такая покупка, как комплект новых шин, может поставить семейный бюджет на грань дефолта. Поэтому вполне резонно водители пытаются продлить жизнь своей резины. Что сокращает жизнь шин летом, "Авто 24" расскажет в этом материале.

Прежде всего давайте вспомним, какие факторы влияют на износ шины в принципе. Это элементарная шинная теория, из которой компании – производители шин не делают секрета.

В том, что шины изнашиваются, летом виновата не только жара: гораздо больше зависит от действий водителя.

Трение протектора по микрорельефу асфальта. Даже при равномерном качении шины по асфальту под воздействием сил трения частицы резины отрываются от протектора и остаются на дороге.

Дополнительный износ при продольных нагрузках. Резкое торможение и интенсивное ускорение приводят к проскальзыванию шины, что увеличивает количество частиц резины, которые отрываются от протектора.

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Дополнительный износ при боковых нагрузках. Энергичные маневры на скорости так же отделяют от протектора дополнительные микрочастицы резины.

Перегрев шины. Причины могут быть разные, но следствие – каркас отделяется от слоев резины, шина теряет свою форму и несущую способность. Особенно это актуально для зимних моделей шин, которые из-за свойств их резиновой смеси не рекомендуется нагревать выше 50 о С.

Повреждение каркаса и резиновых слоев в результате ударов. Летом мы чаще ездим на высокой скорости, поэтому и вероятность порвать покрышку на выбоинах выше.

Как видим, основное негативное влияние на шины происходит из-за повышенной температуры, но как ниже будет сказано, летняя жара в этом почти не виновата.

Это колесо эксплуатировали с пониженным давлением. Оно перегревалось, в результате каркас отслоился от резины и шина деформировалась.

Температура шин

Нежелательный перегрев шин может произойти по нескольким причинам. Пожалуй, кто-то удивится, но главная причина – отнюдь не летняя жара. Ведь в условиях украинского климата даже на солнце резина вряд ли нагреется больше 50о – 60о С. А вот если ездить на полуспущенной шине, да еще по горячему асфальту, ее температура может легко достичь и 100о С – а это уже близко к критическому значению.

Кстати, давление в шинах нужно контролировать, когда колеса находятся в холодном состоянии – то есть не после поездки и не после пребывания на летнем солнце. Кроме низкого давления в шине, также влияет на ее температуру скорость движения – чем она выше, тем горячее будут определенные зоны покрышки.

Имейте в виду: в отношении зимних шин, вынужденно эксплуатирующих летом, существует несколько особых замечаний, о которых мы упомянем ниже.

На автомобилях более-менее высокого класса водителю сложно заметить, что одна из шин спустила. Потому такие модели часто комплектуют TPMS. (Напись на табло: Проверьте давление в левом переднем колесе).

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Летом на “зиме”

Зимние модели шин производятся из особого вида резиновой смеси. Во-первых, она, слишком мягкая при летней температуре, и хуже держится за асфальт. Поэтому существенно растет тормозной путь и увеличивается склонность машины к заносу и сносу при энергичных маневрах на скорости. Это обязательно следует учитывать тем, кому приходится ездить летом на зимних шинах.

Во-вторых, резина, из которой изготовлены зимние шины, больше боится ультрафиолета, а именно его в летнем солнечном свете предостаточно. Поэтому машину на зимней резине не следует оставлять надолго на открытых парковках в солнечные летние дни.

Прикрывать покрышки от солнца в условиях украинского климата вряд ли стоит. Но такой смысл есть, когда речь идет о летней эксплуатации зимней резины.

Наконец, температурная стойкость зимних шин (имеется в виду верхний лимит) тоже ограничена – чем выше температура, тем хуже они держатся за асфальт и тем сильнее изнашивается протектор.

Правила продления ресурса шин летом

Давление. Контролируйте его раз в одну – две недели. Заметить полуспущенное колесо "на глаз" часто невозможно, при том, что нескольких дней такой езды может хватить, чтобы шина потеряла форму и вскоре отправилась на свалку.

Скорость движения. Высокая – более 90 – 100 км/ч скорость вообще не товарищ экономии. Да и шины в таком режиме больше нагреваются, что в сочетании с горячим асфальтом будет заметно сокращать ресурс покрышек. Учтите также, что на высокой скорости труднее вовремя рассмотреть опасные колдобины, на которых можно безнадежно разрубить шину.

Резкие маневры. Избегайте маневрирования с резким вращением руля, торможения “в пол” и ускорений “на полный дроссель”. Даже если явной буксировки, юза и заноса не происходит, протектор испытывает ускоренный износ.

На солнце. В первую очередь это касается зимних моделей шин, но в условиях войны использование их летом – довольно частый случай: старайтесь не оставлять машину надолго на ярком солнце.

Систему удаленного контроля давления в шинах (TPMS) можно установить на любой автомобиль.

Рекомендация “Авто 24”

Следите за давлением – это главный залог продолжительной жизни ваших шин. При сегодняшней резине с мягкими боковинами определить давление на глаз не так уж и просто. Поэтому советуем потратиться хотя бы на простой механический манометр. А когда позволят деньги, можно приобрести систему TPMS (tire pressure monitoring system) – набор дистанционного мониторинга давления в шинах. Датчики, установленные в колесах, по радиоканалу передают сигнал о давлении в каждой шине на экран, расположенный в удобном для водителя месте в салоне.

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