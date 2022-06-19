Коли в гаманці на обліку кожна гривня, купівля комплекту нових шин може поставити сімейний бюджет на межу дефолту. Тому цілком резонно водії намагаються продовжити життя своєї гуми. Що скорочує життя шин влітку, “Авто 24”розповість у цьому матеріалі.

Перш за все давайте пригадаємо, які фактори впливають на зношення шини в принципі. Це елементарна шинна теорія, з якої компанії – виробники шин не роблять секрету.

У тому, що шини зношуються, влітку винна не лише спека: набагато більше залежить від дій водія.

Тертя протектора по мікрорельєфу асфальту. Навіть під час рівномірного котіння шини дорогою під впливом сил тертя частки гуми відриваються від протектора і залишаються на дорозі.

Додаткове зношення при повздовжніх навантаженнях. Різке гальмування та інтенсивне прискорення призводять до прослизань шини, що збільшує кількість частинок гуми, які відриваються від протектора.

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Додаткове зношення при бокових навантаженнях. Енергійні маневри на швидкості так само відокремлюють від протектора додаткові мікрочастинки гуми.

Перегрів шини . Причини можуть бути різні, але наслідок один – каркас відокремлюється від шарів гуми, шина втрачає свою форму та несучу здатність. Особливо це актуально для зимових моделей шин, які через властивості їхньої гуми не рекомендується нагрівати вище 50 о С.

Пошкодження каркасу та гумових шарів внаслідок ударів. Влітку ми частіше їздимо на високій швидкості, тож ймовірність порвати покришку на вибоїнах вище.

Як бачимо, основний негативний вплив на шини відбувається через підвищену температуру, але як нижче буде сказано, спекотне літо у цьому майже не винне.

Це колесо експлуатували із заниженим тиском. Воно перегрівалося, в результаті каркас відшарувався від гуми і шина деформувалася.

Температура шин

Небажаний перегрів шин може статися з кількох причин. Мабуть, хтось здивується, але головна причина – аж ніяк не літня спека. Адже в умовах українського клімату навіть на сонці гума навряд чи нагріється більше 50о – 60о С. А ось якщо їздити на напівспущеній шині, та ще по гарячому асфальту, її температура може легко сягнути і 100о С – а це вже близьке до критичного значення.

До речі, тиск у шинах треба контролювати, коли колеса перебувають у холодному стані – тобто не після поїздки і не після перебування на літньому сонці. Крім низького тиску в шині, також впливає на її температуру швидкість руху – чим більше вона, тим гарячішими будуть певні зони покришки.

Майте на увазі: щодо зимових шин, які вимушено експлуатують влітку, існує декілька своїх, особливих зауважень, про які згадаємо нижче.

На сучасних автомобілях водієві важко помітити, що одна з шин спустила. Тому такі моделі часто комплектують TPMS. Напис на табло: Перевірте тиск у лівому передньому колесі.

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Влітку на “зимі”

Зимові моделі шин виготовляють з особливого виду гумової суміші. По-перше, вона надто м’яка за літної температури, гірше тримається за асфальт. Через це суттєво зростає гальмівний шлях та збільшується схильність машини до заносу та зносу при енергійних маневрах на швидкості. Це обов’язково треба враховувати тим, кому доводиться їздити влітку на зимових шинах.

По-друге, гума, з якої виготовлені зимові шини, більше боїться ультрафіолету, а саме його у літному сонячному світлі більш ніж достатньо. Тому машину на зимовій гумі не варто залишати надовго на відкритих парковках у сонячні літні дні.

Прикривати шини від сонця в умовах українського клімату навряд чи варто. Але такий сенс є, коли йдеться про літню експлуатацію зимової гуми.

Нарешті, температурна стійкість зимових шин (мається на увазі верхній ліміт) теж обмежена – чим вище температура, тим гірше вони тримаються за асфальт і тим дужче зношується протектор.

Правила продовження ресурсу шин влітку

Тиск. Контролюйте його раз в один – два тижні. Помітити напівспущене колесо “на око” часто неможливо, притому, що кількох днів такої їзди може вистачити, щоб шина втратила форму і незабаром відправилася на смітник.

Швидкість руху. Висока – понад 90 – 100 км/год швидкість взагалі не товариш економії. Та й шини у такому режимі більше нагріваються, що у поєднанні з гарячим асфальтом буде помітно скорочувати ресурс покришок. Врахуйте також, що на високій швидкості важче вчасно роздивитися небезпечні вибоїни, на яких можна безнадійно розрубати шину.

Різкі маневри. Уникайте маневрування з різким повертанням керма, гальмування “у підлогу” та прискорень “на повний дросель”. Навіть якщо явного буксування, юзу та заносу не відбувається, протектор зазнає прискореного зношення.

На сонці. В першу чергу це стосується зимових моделей шин, але в умовах війни використання їх влітку – доволі частий випадок: намагайтеся не залишати машину надовго на яскравому сонці.

Систему віддаленого контролю за тиском у шинах (TPMS) можна встановити на будь-який автомобіль.

Рекомендація “Авто 24”

Слідкуйте за тиском – це головна запорука тривалого життя ваших шин. За сьогоднішньої гуми з м’якими боковинами визначити тиск на око не так вже і просто. Тому радимо витратитися бодай на простенький механічний манометр. А коли дозволять фінанси, можна придбати систему TPMS (tire pressure monitoring system) – комплект дистанційного моніторингу тиску в шинах. Датчики, встановлені у колесах, по радіоканалу передають сигнал про тиск у кожній шині на екран, розміщений у зручному для водія місця у салоні.

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